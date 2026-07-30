Запаси бензину у США залишилися на 7% нижчими за п’ятирічну норму

Обновлено: Июль 30, 2026. Тэги: , , , , ,

Запаси бензину у США залишилися на 7% нижчими за п’ятирічну норму

Управління енергетичної інформації США 29 липня повідомило, що запаси автомобільного бензину становили 211,3 млн барелів і залишалися на 7% нижчими за середній п’ятирічний рівень. НПЗ працювали із завантаженням 97,2%, однак середня роздрібна ціна бензину зросла до $4,096 за галон.

Високе завантаження американських НПЗ поки не відновило сезонні запаси бензину

Згідно зі звітом EIA, оприлюдненим 29 липня за тиждень до 24 липня, американські НПЗ переробляли в середньому 17,3 млн барелів нафти на добу — на 271 тис. барелів на добу більше, ніж попереднього тижня. Завантаження доступних потужностей становило 97,2%, а виробництво бензину збільшилося до 9,9 млн барелів на добу.

Запаси автомобільного бензину майже не змінилися й становили 211,3 млн барелів проти 228,4 млн барелів роком раніше. Запаси готового бензину зросли, тоді як запаси компонентів для змішування скоротилися. Середній обсяг бензину, постаченого на внутрішній ринок упродовж чотирьох тижнів, становив 8,919 млн барелів на добу — на 0,3% менше, ніж за аналогічний період 2025 року.

Комерційні запаси сирої нафти без урахування Стратегічного нафтового резерву скоротилися на 7,2 млн барелів, до 404,5 млн барелів, що на 6% нижче за п’ятирічну сезонну норму. Сам резерв зменшився з 311,4 млн до 307,7 млн барелів.

Середня роздрібна ціна звичайного бензину 27 липня досягла $4,096 за галон, збільшившись на $0,095 за тиждень і на $0,973 порівняно з попереднім роком. Спотова ціна звичайного бензину в Нью-Йоркській гавані становила $3,338 за галон: на $0,141 менше, ніж тижнем раніше, але на $1,241 більше в річному вимірі.

Джерело: Terminal. За матеріалами: U.S. Energy Information Administration.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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