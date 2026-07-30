Запаси бензину у США залишилися на 7% нижчими за п’ятирічну норму

Управління енергетичної інформації США 29 липня повідомило, що запаси автомобільного бензину становили 211,3 млн барелів і залишалися на 7% нижчими за середній п’ятирічний рівень. НПЗ працювали із завантаженням 97,2%, однак середня роздрібна ціна бензину зросла до $4,096 за галон.

Високе завантаження американських НПЗ поки не відновило сезонні запаси бензину

Згідно зі звітом EIA, оприлюдненим 29 липня за тиждень до 24 липня, американські НПЗ переробляли в середньому 17,3 млн барелів нафти на добу — на 271 тис. барелів на добу більше, ніж попереднього тижня. Завантаження доступних потужностей становило 97,2%, а виробництво бензину збільшилося до 9,9 млн барелів на добу.

Запаси автомобільного бензину майже не змінилися й становили 211,3 млн барелів проти 228,4 млн барелів роком раніше. Запаси готового бензину зросли, тоді як запаси компонентів для змішування скоротилися. Середній обсяг бензину, постаченого на внутрішній ринок упродовж чотирьох тижнів, становив 8,919 млн барелів на добу — на 0,3% менше, ніж за аналогічний період 2025 року.

Комерційні запаси сирої нафти без урахування Стратегічного нафтового резерву скоротилися на 7,2 млн барелів, до 404,5 млн барелів, що на 6% нижче за п’ятирічну сезонну норму. Сам резерв зменшився з 311,4 млн до 307,7 млн барелів.

Середня роздрібна ціна звичайного бензину 27 липня досягла $4,096 за галон, збільшившись на $0,095 за тиждень і на $0,973 порівняно з попереднім роком. Спотова ціна звичайного бензину в Нью-Йоркській гавані становила $3,338 за галон: на $0,141 менше, ніж тижнем раніше, але на $1,241 більше в річному вимірі.

Джерело: Terminal. За матеріалами: U.S. Energy Information Administration.