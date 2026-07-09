Запаси дистилятів у США впали на 5 млн барелів і залишаються на 12% нижчими за середній рівень

Обновлено: Июль 09, 2026. Тэги: , , , , , , ,

Запаси дистилятів у США впали на 5 млн барелів і залишаються на 12% нижчими за середній рівень

У щотижневому звіті EIA, опублікованому 8 липня, зафіксовано різке скорочення запасів дистилятів, до яких належать дизельне пальне та пічне паливо. За тиждень, що завершився 3 липня 2026 року, запаси дистилятів у США зменшилися на 5,0 млн барелів — до 103,6 млн барелів.

Низький рівень запасів підтримує напруження на ринку дизелю

За даними U.S. Energy Information Administration, запаси дистилятів у США були приблизно на 12% нижчими за п’ятирічний середній рівень для цього періоду року. Комерційні запаси сирої нафти без стратегічного резерву, навпаки, зросли на 3,0 млн барелів — до 411,4 млн барелів, але залишалися приблизно на 6% нижчими за п’ятирічну середню.

Американські НПЗ у цей період переробляли в середньому 17,0 млн барелів нафти на добу, що на 173 тис. барелів на добу менше за попередній тиждень. Завантаження потужностей становило 95,8%. Виробництво дистилятів знизилося і становило в середньому 5,2 млн барелів на добу.

Імпорт сирої нафти до США зріс на 351 тис. барелів на добу — до 5,6 млн барелів на добу. Імпорт дистилятів становив 87 тис. барелів на добу. Загальні комерційні запаси нафти й нафтопродуктів скоротилися на 4,0 млн барелів.

Середня роздрібна ціна дизельного пального на автошляхах США на 6 липня становила $4,578 за галон. Це на $0,090 менше, ніж тижнем раніше, але на $0,839 більше, ніж рік тому.

Джерело: Terminal. За матеріалами: U.S. Energy Information Administration.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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