Запаси дистилятів у США впали на 5 млн барелів і залишаються на 12% нижчими за середній рівень

У щотижневому звіті EIA, опублікованому 8 липня, зафіксовано різке скорочення запасів дистилятів, до яких належать дизельне пальне та пічне паливо. За тиждень, що завершився 3 липня 2026 року, запаси дистилятів у США зменшилися на 5,0 млн барелів — до 103,6 млн барелів.

Низький рівень запасів підтримує напруження на ринку дизелю

За даними U.S. Energy Information Administration, запаси дистилятів у США були приблизно на 12% нижчими за п’ятирічний середній рівень для цього періоду року. Комерційні запаси сирої нафти без стратегічного резерву, навпаки, зросли на 3,0 млн барелів — до 411,4 млн барелів, але залишалися приблизно на 6% нижчими за п’ятирічну середню.

Американські НПЗ у цей період переробляли в середньому 17,0 млн барелів нафти на добу, що на 173 тис. барелів на добу менше за попередній тиждень. Завантаження потужностей становило 95,8%. Виробництво дистилятів знизилося і становило в середньому 5,2 млн барелів на добу.

Імпорт сирої нафти до США зріс на 351 тис. барелів на добу — до 5,6 млн барелів на добу. Імпорт дистилятів становив 87 тис. барелів на добу. Загальні комерційні запаси нафти й нафтопродуктів скоротилися на 4,0 млн барелів.

Середня роздрібна ціна дизельного пального на автошляхах США на 6 липня становила $4,578 за галон. Це на $0,090 менше, ніж тижнем раніше, але на $0,839 більше, ніж рік тому.

Джерело: Terminal. За матеріалами: U.S. Energy Information Administration.