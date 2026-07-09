Китай дозволив збільшити липневий експорт пального, дизель може сягнути 600–700 тис. т

Обновлено: Июль 09, 2026. Тэги: , , , , , , ,

Китай дозволив збільшити липневий експорт пального, дизель може сягнути 600–700 тис. т

Reuters повідомив, що Китай зняв обмеження на експорт нафтопродуктів до кінця липня та дозволив приватному НПЗ Zhejiang Petrochemical відновити відвантаження після більш ніж тримісячної паузи. Загальний план експорту бензину, дизелю й авіапального на липень оцінюється приблизно у 3 млн т.

Додаткові обсяги можуть пом’якшити напруження в Азії

За даними Reuters, протягом попередніх місяців експортувати бензин, дизель і авіаційне пальне могли лише державні компанії, які щомісяця подавали заявки на обсяги. Тепер до липневих відвантажень допускають і Zhejiang Petrochemical Co, контрольовану Rongsheng Petrochemical.

Джерела Reuters повідомили, що липневий експорт трьох видів пального може становити близько 3 млн т, включно з bonded volumes до Гонконгу та Макао. Бензиновий експорт може перевищити 400 тис. т проти менш як 40 тис. т у попередньому плані. Експорт дизелю може зрости до 600–700 тис. т проти близько 200 тис. т раніше. Відвантаження авіаційного пального можуть піднятися до близько 1,9 млн т проти 1,5 млн т.

Reuters зазначає, що експортні маржі китайських НПЗ залишалися привабливими — близько 1 000 юанів за тонну, або $147,10 і більше. Водночас джерела агентства вказали, що поки незрозуміло, чи діятиме послаблення експортних обмежень у серпні.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Reuters.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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