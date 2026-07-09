Світові НПЗ отримали цінове вікно: дешевша сировина поєдналася з дорогим пальним

Reuters у колонці Open Interest повідомив, що прибутковість НПЗ різко зросла завдяки поєднанню міцного попиту на пальне та слабших цін на нафту після відновлення руху через Ормузьку протоку. Американський crack spread 3-2-1 піднявся вище $60 за барель, а маржі в Європі та Азії також різко зросли.

Дизель залишається ключовим джерелом маржі

Reuters пояснює, що переробна маржа залежить від двох факторів: вартості сирої нафти та ціни продуктів, які з неї виробляють — бензину, дизелю й авіаційного пального. У липні обидва фактори працювали на користь НПЗ.

За даними Kpler, які наводить Reuters, загальний експорт нафти з Близького Сходу, включно з обсягами через порти Саудівської Аравії та ОАЕ в обхід Ормузької протоки, зріс до 12,35 млн барелів на добу у червні з менш ніж 8 млн барелів на добу у травні. На липень Kpler оцінює експорт у 12,5 млн барелів на добу. Водночас ці обсяги залишаються нижчими за довоєнний середній рівень близько 18 млн барелів на добу.

Brent відступила приблизно до рівнів до початку іранського конфлікту 28 лютого, і на $50 нижче воєнного піку. На ринку пального ситуація інша: запаси залишаються низькими після місяців перебоїв. За даними Reuters, європейська маржа переробки дизелю піднімалася вище $50 за барель, оскільки глобальні запаси різко скоротилися.

Автор колонки наголошує, що така комбінація не є стійкою надовго: або нафта має подорожчати, або пальне подешевшати, або обидва процеси відбудуться одночасно.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Reuters.