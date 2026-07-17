Атаки по НПЗ оголили логістичну вразливість російського ринку пального

Обновлено: Июль 17, 2026. Тэги: , , , , , , ,

Атаки по НПЗ оголили логістичну вразливість російського ринку пального

Le Monde 19 липня повідомило про паливну кризу в росії після українських атак на нафтопереробні заводи. У матеріалі йдеться про черги на АЗС, зростання цін на пальне, розвиток чорного ринку та відсутність швидкого рішення для уряду. Центральною проблемою є не лише втратуа переробки, а й слабкість внутрішньої логістики.

Навіть за наявності імпортного ресурсу вузьким місцем залишається доставка пального до споживачів

Після серії атак на великі російські НПЗ. У понеділок 6 липня українські дрони вдарили по Омському НПЗ у Західному Сибіру, приблизно за 2 800 км від Києва. За даними видання, найбільший у країні нафтопереробний завод зупинив роботу. Президент України Володимир Зеленський після цього заявив: «Сибір тепер у зоні досяжності».

Наслідки атак проявилися на споживчому ринку. Le Monde пише про черги на автозаправних станціях по всій країні, зростання цін на пальне та активізацію чорного ринку. Уряд, за оцінкою матеріалу, не має швидкого способу усунути дефіцит, бо проблема пов’язана не тільки з обсягом виробництва, а й із можливістю оперативно переналаштувати постачання.

«Атаки на великі нафтопереробні заводи, зокрема в Омську та Ярославлі на північний схід від москви, виявили критичну вразливість: внутрішню логістику. Швидко перевести ланцюги постачання на залізницю нереалістично. Цистерни належать приватним операторам, яких не можна просто “мобілізувати” указом», — сказав Микола Кульбака, професор European Humanities University у Вільнюсі.

Окремо в матеріалі зазначено, що імпорт пального з Індії не вирішує проблему негайно. За словами Кульбаки, такі постачання займатимуть близько місяця і натраплять на ті самі логістичні обмеження. Це означає, що навіть наявність альтернативного джерела не прибирає вузькі місця у внутрішньому розподілі.

«Ми бачимо поєднання напівзаходів — адміністративні обмеження на купівлю через QR-коди або відстеження номерних знаків, запровадження бензину нижчої якості — усе це з ризиком неминучого сплеску чорного ринку. Державні компанії та військові, на яких обмеження не поширюються, майже напевно продаватимуть субсидоване пальне неофіційно», — сказав Микола Кульбака.

Le Monde також наводить оцінку Андрія Яковлєва з Free University of Berlin: він говорить про скорочення переробних потужностей на 40%, але додає, що саме приховування масштабу атак і штучне стримування цін на бензин створюють вибуховий попит і дефіцит. Для регіонального ринку нафтопродуктів ця новина важлива як приклад того, як удари по переробці швидко переходять у проблему доступності пального, якщо логістика не здатна компенсувати втрати виробництва.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Le Monde.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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