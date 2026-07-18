Brent піднялася до $88,10 через загострення у Перській затоці та ризики для морських маршрутів

Ринок нафти відреагував на посилення атак між США та Іраном, ризики для судноплавства у Перській затоці, обмеження руху через Ормузьку протоку та можливу загрозу для маршрутів у Червоному морі.

Головним чинником подорожчання стали не тільки удари по інфраструктурі, а й ризик відмови судновласників заходити до Перської затоки

За даними Reuters, ф’ючерси на Brent наи кінець тижня подорожчали на $3,87, або 4,59%, до $88,10 за барель. Американська WTI зросла на $3,54, або 4,48%, до $82,49 за барель. Обидва еталонні сорти досягли найвищих значень із середини червня. За тиждень Brent і WTI додали приблизно по 16%; для Brent це стало третім тижневим зростанням поспіль, для WTI — другим.

Причиною ринкової реакції стало розширення військових дій у регіоні. Reuters повідомило про удари США по мостах і аеропорту в Ірані, а також про атаку Тегерана на електростанцію та опріснювальний об’єкт у Кувейті. На цьому тлі ринок окремо оцінив ризик для танкерних перевезень через Перську затоку.

«Ринок реагує на посилення бойових дій між Іраном і Сполученими Штатами, які цього тижня вилилися у нічні атаки на іранську інфраструктуру та відповідь Ірану по інфраструктурі сусідів. Якщо більше танкерів потраплять під вогонь і будуть пошкоджені, ми побачимо подальше зростання цін на нафту, оскільки судновласники просто відмовлятимуться заходити до Перської затоки», — сказав Ендрю Ліпоу, президент Lipow Oil Associates.

Окремий ризик стосується Ормузької протоки. До війни через цей маршрут проходило близько 20% світового постачання нафти. Reuters також повідомило, що Саудівська Аравія з початку війни спрямувала понад 70% свого звичайного добового експорту сирої нафти до порту Янбу на Червоному морі. Відвантаження з Янбу останніми тижнями в середньому становили 4 млн барелів на добу проти приблизно 973 тис. барелів на добу за той самий період торік.

«Будь-яка загроза закриття Червоного моря є серйозною, оскільки більшість саудівського експорту тепер перенаправлено до Янбу через нафтопровід East-West», — сказав Тамаш Варга, аналітик PVM Oil Associates.

Для ринку бензинів така динаміка є важливою через базову роль сирої нафти у формуванні вартості переробки та цінових індикаторів нафтопродуктів. У матеріалі також зазначено, що Україна завдала удару по російському НПЗ у Ярославській області, що додало до загальної картини ризиків для переробної інфраструктури.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Reuters via The Daily Star.