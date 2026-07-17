Нафта тримається біля місячних максимумів через ризик збоїв у Гормузі та Баб-ель-Мандебі

16 липня Brent і WTI знизилися на 0,2%, але залишилися біля найвищих рівнів із середини червня. Reuters пов’язує напруження з ескалацією навколо Ірану, ризиком для Баб-ель-Мандебської протоки та вже порушеними потоками через Ормузьку протоку.

Ринок оцінює ризик одночасного тиску на два ключові маршрути експорту нафти з Близького Сходу

Ф’ючерси Brent 16 липня знизилися на 19 центів, або на 0,2%, до 84,76 дол./бар., а WTI — на 17 центів, або на 0,2%, до 79,43 дол./бар. Обидва контракти під час сесії зростали більш ніж на 1%, а напередодні Brent закрився на найвищому рівні з 12 червня, WTI — з 15 червня.

Reuters повідомляє, що Тегеран попросив єменський рух хуситів бути готовим закрити маршрут експорту нафти через Червоне море, якщо США вдарять по енергетичній інфраструктурі Ірану. Через Баб-ель-Мандебську протоку у червні, за даними Kpler, проходило 7,4 млн бар./добу нафтопотоків, або близько 7% світового видобутку нафти. Торік цей показник становив 4,2 млн бар./добу.

Додатковим чинником стала ситуація в Ормузькій протоці. До початку війни через неї проходила приблизно п’ята частина щоденної світової торгівлі нафтою та скрапленим природним газом. Reuters також наводить дані про скорочення кількості суден, що пройшли через протоку: 7 у середу проти 13 днем раніше.

Для ринку нафтопродуктів це важливо через прямий зв’язок між ризиками морського транспортування, ціною нафти, страховими витратами та доступністю сировини для НПЗ. У разі одночасних збоїв на двох маршрутах тиск може перейти з ринку сирої нафти на фрахт, логістику і вартість дизельного пального.

Алекс Хоудс, директор зі стратегії енергетичного ринку StoneX, заявив:

«Оскільки Ормузька протока вже закрита, ця загроза створює серйозний ризик того, що два головні близькосхідні маршрути експорту нафти будуть порушені одночасно».

Ваель Макарем, провідний стратег фінансових ринків Exness, оцінив можливі наслідки так:

«Одночасні порушення, що зачеплять Ормуз і Баб-ель-Мандеб, суттєво посилять стрес у ланцюгах постачання, обмеження доступності танкерів і підвищать страхові премії».

Джерело: Terminal. За матеріалами: Reuters.