Американські НПЗ активніше постачають бензин і дизель на внутрішній та експортний ринки

MarketWatch 15 липня повідомило, що американські НПЗ працюють інтенсивніше, щоб постачати пальне на внутрішній ринок і експортувати високомаржинальні бензин, дизель та інші продукти. Для європейського ринку бензинів це важливо як сигнал про роль США як джерела додаткових нафтопродуктів у період перебоїв у глобальній логістиці та високих марж переробки.

Американська переробка використовує сильні маржі на тлі перебоїв у постачанні

За повідомленням MarketWatch, сегмент американської нафтопереробки, який раніше не був у центрі уваги ринку, став значно привабливішим через перебої з постачанням на Близькому Сході. Видання зазначило, що НПЗ США намагаються працювати ближче до звичних меж потужності, щоб забезпечити внутрішній ринок і водночас експортувати бензин, дизель та інші продукти з високою маржею.

У матеріалі прямо вказано, що ринкова ситуація пов’язана з перебоями у постачанні на Близькому Сході. Для ринку бензинів це означає, що маржа переробки стала одним із головних практичних індикаторів: коли готові продукти дорожчають швидше або залишаються дефіцитними, НПЗ отримують стимул максимально використовувати потужності.

MarketWatch також вказує на експортну складову: американські НПЗ не лише закривають внутрішній попит, а й працюють на зовнішній ринок. Для Європи це має значення через можливу конкуренцію за вантажі нафтопродуктів, особливо якщо інші регіони стикаються з обмеженнями у переробці або з логістичними ризиками.

Ця новина не містить окремих даних щодо українського імпорту бензину. Її ринкова цінність для України полягає в іншому: США залишаються одним із великих джерел ліквідності на світовому ринку нафтопродуктів, а зміна експортної активності американських НПЗ впливає на доступність бензину й дизелю на глобальних напрямках постачання.

Джерело: Terminal. За матеріалами: MarketWatch.