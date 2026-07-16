Американські НПЗ активніше постачають бензин і дизель на внутрішній та експортний ринки

Обновлено: Июль 16, 2026. Тэги: , , , , , , ,

Американські НПЗ активніше постачають бензин і дизель на внутрішній та експортний ринки

MarketWatch 15 липня повідомило, що американські НПЗ працюють інтенсивніше, щоб постачати пальне на внутрішній ринок і експортувати високомаржинальні бензин, дизель та інші продукти. Для європейського ринку бензинів це важливо як сигнал про роль США як джерела додаткових нафтопродуктів у період перебоїв у глобальній логістиці та високих марж переробки.

Американська переробка використовує сильні маржі на тлі перебоїв у постачанні

За повідомленням MarketWatch, сегмент американської нафтопереробки, який раніше не був у центрі уваги ринку, став значно привабливішим через перебої з постачанням на Близькому Сході. Видання зазначило, що НПЗ США намагаються працювати ближче до звичних меж потужності, щоб забезпечити внутрішній ринок і водночас експортувати бензин, дизель та інші продукти з високою маржею.

У матеріалі прямо вказано, що ринкова ситуація пов’язана з перебоями у постачанні на Близькому Сході. Для ринку бензинів це означає, що маржа переробки стала одним із головних практичних індикаторів: коли готові продукти дорожчають швидше або залишаються дефіцитними, НПЗ отримують стимул максимально використовувати потужності.

MarketWatch також вказує на експортну складову: американські НПЗ не лише закривають внутрішній попит, а й працюють на зовнішній ринок. Для Європи це має значення через можливу конкуренцію за вантажі нафтопродуктів, особливо якщо інші регіони стикаються з обмеженнями у переробці або з логістичними ризиками.

Ця новина не містить окремих даних щодо українського імпорту бензину. Її ринкова цінність для України полягає в іншому: США залишаються одним із великих джерел ліквідності на світовому ринку нафтопродуктів, а зміна експортної активності американських НПЗ впливає на доступність бензину й дизелю на глобальних напрямках постачання.

Джерело: Terminal. За матеріалами: MarketWatch.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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