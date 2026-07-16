Китайські НПЗ скоротили попит на мазут і перейшли на дешевшу нафту

Обновлено: Июль 16, 2026. Тэги: , , , , , , ,

Китайські НПЗ скоротили попит на мазут і перейшли на дешевшу нафту

Попит китайських НПЗ на паливний мазут відновлюватиметься повільно після рекордного падіння імпорту. Причина — зниження завантаження НПЗ і перехід частини переробників на дешевшу нафту після воєнних перебоїв у регіоні Перської затоки. Для ринку бензинів це не новина про готовий бензин, а сигнал щодо економіки переробки та конкуренції між різними видами сировини для НПЗ.

Дешевша нафта стала для китайських НПЗ привабливішою за паливний мазут

За даними Reuters, загальний імпорт паливного мазуту до Китаю у травні впав до рекордно низького місячного рівня — близько 559 тис. тонн, або 115 тис. барелів на добу. Дані LSEG, на які посилається Reuters, ведуться з 2004 року. У червні імпорт мазуту становив 700–800 тис. тонн за даними Vortexa, що вище травневого рівня, але суттєво нижче звичайних обсягів.

Для порівняння, у першому кварталі 2026 року Китай імпортував у середньому близько 2,29 млн тонн паливного мазуту на місяць, тоді як середній місячний показник 2025 року становив 1,8 млн тонн. Reuters зазначає, що імпорт у червні та липні міг трохи відновитися, але більша частина цих обсягів використовувалася для бункерування суден, а не для переробки на НПЗ.

Ціновий сигнал також змінився. За даними LSEG, маржа азійських переробників для HSFO 380 cst відновилася до дисконту менш як $2 за барель до Brent, найвищого рівня більш ніж за місяць. Водночас крек HSFO 380 cst до Dubai піднявся до премії понад $3,25 за барель.

«Звичайна сира нафта зараз торгується на рівні ICE мінус $5–8 за барель. Паливний мазут нині не може з цим конкурувати», — сказав Reuters трейдер китайського НПЗ, який відмовився назвати ім’я через комерційну чутливість інформації.

Reuters також зазначило, що китайські НПЗ зазвичай імпортують паливний мазут з росії, а також із торговельного хабу Сінгапуру та Малайзії. За словами трейдерів, спотові пропозиції російського прямогонного мазуту нині обмежені через слабкий попит, а російський експорт пального також скоротився після посилення атак України на енергетичну інфраструктуру.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Reuters.

 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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