Щоденні індикатори EIA показали подорожчання низькосірчистого дизелю в США

EIA оприлюднило щоденні цінові індикатори за підсумками торгів 14 липня. На американському ринку зросли спотові ціни на низькосірчистий дизель і heating oil, а Gulf Coast 3:2:1 crack spread піднявся до 63,47 долара за барель.

Зростання спотових котирувань дистилятів і крек-спреду показує сильнішу короткострокову маржу переробки

За даними EIA, 14 липня ціна Brent на закритті становила 83,69 долара за барель і зросла на 2,5% за день. WTI подорожчала до 80,44 долара за барель, або на 1,6%. Louisiana Light становила 80,49 долара за барель, що на 1,8% вище за попередній показник.

На ринку дистилятів EIA зафіксувало помітніше добове зростання. Низькосірчистий дизель у New York Harbor коштував 4,04 долара за галон, що на 4,6% вище. На Gulf Coast ціна становила 3,95 долара за галон і зросла на 4,7%. У Los Angeles показник досяг 4,20 долара за галон, також із приростом 4,6%.

Heating oil у New York Harbor коштував 3,93 долара за галон і подорожчав на 5,0%, а на Gulf Coast — 3,87 долара за галон із приростом 5,1%. Для переробки важливий також Gulf Coast 3:2:1 crack spread: він зріс на 4,5% і становив 63,47 долара за барель.

EIA пояснює, що crack spread вимірює різницю між ціною купівлі сирої нафти та ціною продажу готових нафтопродуктів. Формула 3:2:1 умовно відображає переробку трьох барелів нафти у два барелі бензину та один барель дистиляту.

Джерело: Terminal. За матеріалами: U.S. Energy Information Administration.