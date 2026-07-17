Ірак коротко призупиняв навантаження нафти після інциденту з танкером у Басрі

Обновлено: Июль 17, 2026. Тэги: , , , , , , ,

Ірак коротко призупиняв навантаження нафти після інциденту з танкером у Басрі

Ірак коротко призупинив навантаження нафти після удару дрона по танкеру біля терміналу Басри. Міністерство нафти Іраку заперечило зупинку операцій і заявило, що пожежі або пошкоджень не було.

Інцидент у Басрі показав чутливість експорту сирої нафти до безпекових ризиків у Перській затоці

Чотири іракські нафтові та безпекові джерела повідомили Reuters, що навантаження нафти на всіх іракських терміналах коротко призупинили після інциденту з танкером у Басрі. За даними агентства, дрон ударив по нафтовому танкеру, але не спричинив пожежі або пошкоджень. Хто запустив дрон, на момент повідомлення не було зрозуміло.

Міністерство нафти Іраку назвало повідомлення про зупинку навантаження через ймовірну атаку дрона неточними. За підсумками розслідування міністерство заявило, що танкер повідомив про спостереження стороннього об’єкта поблизу, але пожежі або пошкоджень не було. Танкер відбуксирували за межі порту, ще одне судно залишалося на якорі як запобіжний захід.

Голова державного нафтового маркетера SOMO Алі Назар заявив, що інцидент не був прямою атакою на термінали Басри або судна. За його словами, навантаження відбувалося у звичайному режимі залежно від доступності суден.

Reuters також нагадав, що війна навколо Ірану вже порушила експорт із південних терміналів Іраку через фактичне закриття Ормузької протоки. За словами міністра нафти Іраку Басіма Мохаммеда, Ірак у квітні експортував через Ормуз 10 млн барелів нафти проти приблизно 93 млн барелів на місяць до війни. Загальний експорт у червні становив близько 24,5 млн барелів, повідомили Reuters два нафтові посадовці 5 липня.

Для ринку дизельного пального така подія є важливою через роль близькосхідної сировини у глобальному балансі нафти. Навіть короткі перебої на експортних терміналах можуть впливати на оцінку ризику, фрахт, страхування та маржу переробки.

Алі Назар, голова SOMO, заявив Reuters:

«Це не була атака на нафтовий термінал Басри. Ціль — інше місце. Навантаження відбувається у нормальних обсягах залежно від доступності суден».

Джерело: Terminal. За матеріалами: Reuters.

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Дискуссия

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    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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