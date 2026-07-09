Дизельні маржі в Європі перевищили $60 за барель на тлі дефіциту пального

Обновлено: Июль 09, 2026. Тэги: , , , , , , ,

Reuters повідомило 9 липня, що світові ринки бензину й дизельного пального сигналізують про дефіцит постачання, попри спокійнішу динаміку сирої нафти. У Європі маржа переробки дизеля перевищила $60 за барель, а запаси нафтопродуктів у країнах ОЕСР залишаються нижчими за середній рівень 2015–2019 років.

Напруження на ринку нафтопродуктів зберігається навіть після зниження нафтових котирувань

Ринок нафтопродуктів відреагував сильніше, ніж ринок сирої нафти. За даними Reuters, після перемир’я, яке знизило побоювання щодо постачання через Ормузьку протоку, ціни на нафту відійшли від пікових рівнів. Водночас ціни на пальне залишилися підвищеними, оскільки переробники не встигають компенсувати дефіцит готових продуктів.

Європейська маржа переробки дизельного пального у середу перевищила $60 за барель і досягла рекордного рівня. Премія європейського бензину до сирої нафти становила близько $41 за барель, що стало найвищим показником із літа 2022 року. У США короткостроковий показник Nymex 3-2-1 crack spread 8 липня піднявся до рекордних $64,58 за барель.

Додатковий тиск створює скорочення російського експорту. За оцінкою Kpler, експорт дизельного пального та газойлю із росії впав до рекордно низьких 400 тис. барелів на добу і був менш ніж удвічі нижчим від звичайного рівня на початку липня. Reuters зазначає, що покупці в Бразилії, Туреччині, Північній та Західній Африці шукають заміну російським обсягам у США, на Близькому Сході та в Індії, а Європа конкурує за менший обсяг доступного ресурсу.

«У світі просто вже не вистачає переробних потужностей, щоб упоратися з усім цим», — заявив аналітик Sparta Commodities Ніл Кросбі.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Reuters.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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