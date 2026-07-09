Дизельні маржі в Європі перевищили $60 за барель на тлі дефіциту пального

Reuters повідомило 9 липня, що світові ринки бензину й дизельного пального сигналізують про дефіцит постачання, попри спокійнішу динаміку сирої нафти. У Європі маржа переробки дизеля перевищила $60 за барель, а запаси нафтопродуктів у країнах ОЕСР залишаються нижчими за середній рівень 2015–2019 років.

Напруження на ринку нафтопродуктів зберігається навіть після зниження нафтових котирувань

Ринок нафтопродуктів відреагував сильніше, ніж ринок сирої нафти. За даними Reuters, після перемир’я, яке знизило побоювання щодо постачання через Ормузьку протоку, ціни на нафту відійшли від пікових рівнів. Водночас ціни на пальне залишилися підвищеними, оскільки переробники не встигають компенсувати дефіцит готових продуктів.

Європейська маржа переробки дизельного пального у середу перевищила $60 за барель і досягла рекордного рівня. Премія європейського бензину до сирої нафти становила близько $41 за барель, що стало найвищим показником із літа 2022 року. У США короткостроковий показник Nymex 3-2-1 crack spread 8 липня піднявся до рекордних $64,58 за барель.

Додатковий тиск створює скорочення російського експорту. За оцінкою Kpler, експорт дизельного пального та газойлю із росії впав до рекордно низьких 400 тис. барелів на добу і був менш ніж удвічі нижчим від звичайного рівня на початку липня. Reuters зазначає, що покупці в Бразилії, Туреччині, Північній та Західній Африці шукають заміну російським обсягам у США, на Близькому Сході та в Індії, а Європа конкурує за менший обсяг доступного ресурсу.

«У світі просто вже не вистачає переробних потужностей, щоб упоратися з усім цим», — заявив аналітик Sparta Commodities Ніл Кросбі.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Reuters.