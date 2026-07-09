росія заборонила експорт дизеля до 31 липня через внутрішню паливну кризу

Euronews повідомило 9 липня, що росія запровадила заборону на експорт дизельного пального на тлі внутрішньої паливної кризи. Обмеження має діяти до 31 липня і, за повідомленням джерела, не поширюється на дизель, який експортують у межах чинних міжнародних урядових угод.

Експортне обмеження має спрямувати більше дизеля на внутрішній ринок росії

За повідомленням Euronews, віцепрем’єр рф Олександр Новак оголосив про заборону під час урядової наради. Він також визнав складну ситуацію з пальним і проблеми на окремих АЗС. Серед додаткових заходів названо максимальне використання наявних нафтопереробних потужностей, скорочення або перенесення планових ремонтів НПЗ.

Джерело пов’язує кризу з ударами України по енергетичній інфраструктурі росії, зокрема по нафтопереробних заводах, складах, терміналах і трубопроводах. За повідомленням Euronews, це спричинило дефіцит, цінові сплески та черги на АЗС у росії та на тимчасово окупованих територіях України.

Для ринку нафтопродуктів рішення важливе не як локальний адміністративний крок, а як фактор скорочення доступного дизельного ресурсу. Якщо експортні обмеження зберігаються, покупці, які раніше отримували російське дизельне пальне, мають шукати альтернативні обсяги на інших напрямках.

«Сьогодні запроваджено заборону на експорт дизельного пального. Це дасть нам змогу збільшити постачання на внутрішній ринок у липні», — заявив віцепрем’єр рф Олександр Новак.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Euronews.