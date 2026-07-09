росія заборонила експорт дизеля до 31 липня через внутрішню паливну кризу

Обновлено: Июль 09, 2026. Тэги: , , , , , , ,

росія заборонила експорт дизеля до 31 липня через внутрішню паливну кризу

Euronews повідомило 9 липня, що росія запровадила заборону на експорт дизельного пального на тлі внутрішньої паливної кризи. Обмеження має діяти до 31 липня і, за повідомленням джерела, не поширюється на дизель, який експортують у межах чинних міжнародних урядових угод.

Експортне обмеження має спрямувати більше дизеля на внутрішній ринок росії

За повідомленням Euronews, віцепрем’єр рф Олександр Новак оголосив про заборону під час урядової наради. Він також визнав складну ситуацію з пальним і проблеми на окремих АЗС. Серед додаткових заходів названо максимальне використання наявних нафтопереробних потужностей, скорочення або перенесення планових ремонтів НПЗ.

Джерело пов’язує кризу з ударами України по енергетичній інфраструктурі росії, зокрема по нафтопереробних заводах, складах, терміналах і трубопроводах. За повідомленням Euronews, це спричинило дефіцит, цінові сплески та черги на АЗС у росії та на тимчасово окупованих територіях України.

Для ринку нафтопродуктів рішення важливе не як локальний адміністративний крок, а як фактор скорочення доступного дизельного ресурсу. Якщо експортні обмеження зберігаються, покупці, які раніше отримували російське дизельне пальне, мають шукати альтернативні обсяги на інших напрямках.

«Сьогодні запроваджено заборону на експорт дизельного пального. Це дасть нам змогу збільшити постачання на внутрішній ринок у липні», — заявив віцепрем’єр рф Олександр Новак.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Euronews.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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