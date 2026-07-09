Sparta зафіксувала посилення глобального дизельного ринку через російський експорт і ризики Ормузу

Обновлено: Июль 09, 2026. Тэги: , , , , , , ,

Sparta зафіксувала посилення глобального дизельного ринку через російський експорт і ризики Ормузу

Sparta Commodities 8 липня повідомила, що проблеми з російським експортом дизелю наклалися на низькі запаси після іранської кризи та продовжують підтримувати глобальні ціни на дизельне пальне. Окремо компанія вказала на поновлення ризику Ормузької протоки для вже напруженого атлантичного ринку.

Арбітражні маршрути для дизелю працюють нерівномірно

У ринковому огляді Sparta зазначено, що арбітраж для MR-танкерів з ультранизькосірчистим дизелем із Мексиканської затоки США до Європи залишається закритим. Натомість арбітражні маршрути для ультранизькосірчистого дизелю та авіапального з Арабської затоки і західного узбережжя Індії до Європи залишаються відкритими для LR2-танкерів.

Компанія також вказала, що спред GO east-west перебуває на рекордно низьких рівнях, а HOGO — на рекордно високих. Для ринку це означає, що перерозподіл дизельних потоків між регіонами залежить не лише від фізичної наявності пального, а й від вартості фрахту, розміру суден, регіональних цінових різниць і доступності партій.

Огляд Sparta важливий для європейського дизельного ринку, оскільки прямо вказує на конкуренцію між регіонами за альтернативні джерела постачання. У разі обмеження російських потоків покупці з Європи змушені активніше оцінювати постачання з Арабської затоки, Індії та інших напрямів, де логістика залежить від ситуації навколо Ормузької протоки.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Sparta Commodities.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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