Sparta зафіксувала посилення глобального дизельного ринку через російський експорт і ризики Ормузу

Sparta Commodities 8 липня повідомила, що проблеми з російським експортом дизелю наклалися на низькі запаси після іранської кризи та продовжують підтримувати глобальні ціни на дизельне пальне. Окремо компанія вказала на поновлення ризику Ормузької протоки для вже напруженого атлантичного ринку.

Арбітражні маршрути для дизелю працюють нерівномірно

У ринковому огляді Sparta зазначено, що арбітраж для MR-танкерів з ультранизькосірчистим дизелем із Мексиканської затоки США до Європи залишається закритим. Натомість арбітражні маршрути для ультранизькосірчистого дизелю та авіапального з Арабської затоки і західного узбережжя Індії до Європи залишаються відкритими для LR2-танкерів.

Компанія також вказала, що спред GO east-west перебуває на рекордно низьких рівнях, а HOGO — на рекордно високих. Для ринку це означає, що перерозподіл дизельних потоків між регіонами залежить не лише від фізичної наявності пального, а й від вартості фрахту, розміру суден, регіональних цінових різниць і доступності партій.

Огляд Sparta важливий для європейського дизельного ринку, оскільки прямо вказує на конкуренцію між регіонами за альтернативні джерела постачання. У разі обмеження російських потоків покупці з Європи змушені активніше оцінювати постачання з Арабської затоки, Індії та інших напрямів, де логістика залежить від ситуації навколо Ормузької протоки.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Sparta Commodities.