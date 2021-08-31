Укренерго повідомило про критичне становище з вугіллям на ТЕС

Ситуація з накопиченням вугілля на українських ТЕС залишається складною.

Про це повідомила прес-служба компанії НЕК «Укренерго».

«Ситуація з накопиченням вугілля на складах ТЕС, незважаючи на зменшення їх виробництва, не змінюється і залишається критичною. Станом на ранок 30 серпня на складах ТЕС знаходиться 720 тисяч тонн вугілля, що на 4% менше, ніж вранці 25 серпня (750 тисяч тонн). Зокрема, запаси газового вугілля в порівнянні з 25 серпня знизилися на 4,2% до 480 тисяч тонн, а обсяги антрацитового вугілля — на 3,6% до 240 тисяч тонн. Крім цього, відповідно до графіка накопичення палива, затвердженого Міненерго, на складах ТЕС знаходиться в 2,2 рази менше вугілля, ніж повинно бути на 30 серпня. зокрема, газового вугілля накопичено в 2,4 рази менше відповідно до графіка, тоді як антрацитового — в 1,7 рази «, — повідомляється на сайті компанії.

Раніше «Термінал» писав, на складах теплоелектростанцій (ТЕС) знаходиться 750 тисяч тонн вугілля – в два рази менше, ніж повинно бути на цю дату згідно з графіком Міністерства енергетики.

