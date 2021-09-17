Президент призначив Єрмака головним у боротьбі із наслідками ПП-2

Обновлено: Сентябрь 17, 2021. Тэги: , ,

Президент призначив Єрмака головним у боротьбі із наслідками ПП-2

Президент Володимир Зеленський підписав розпорядження № 545/2021-рп, яким утворив робочу групу з напрацювання пропозицій щодо нейтралізації ризиків у зв’язку з будівництвом магістральних газопроводів в обхід України та безпековими викликами у сфері енергетики, зокрема реалізацією проекту «Північний потік – 2», який містить прямі загрози національній безпеці та безпеці всього регіону.

Як зазначається в документі, робоча група має підготувати пропозиції щодо заходів із запобігання та мінімізації негативних наслідків для держави від спорудження газогонів і напрацювати пропозиції щодо зменшення окремих загроз у безпековій та енергетичній сферах.

Цим розпорядженням глава держави також затвердив персональний склад робочої групи, яку очолив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак. До її складу, зокрема, увійшли голова Служби безпеки України Іван Баканов, голова правління акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» Юрій Вітренко, міністр енергетики Герман Галущенко, секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов.

Згідно з документом, керівник робочої групи у разі потреби може вносити зміни до її складу та залучати до роботи представників органів виконавчої влади, наукових установ, громадських об’єднань, а також незалежних експертів.

Читайте в «Терміналі», процес отримання дозволу на запуск газопроводу “Північний потік-2” від німецького регулятора може бути завершений до початку 2022 року.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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