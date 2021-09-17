УЕБ: Укрнафта продала 116 тис т нафти та 700 т газоконденсату на біржі

ПАТ «Укрнафта» реалізувало 116 тис т нафти за середньозваженою ціною 16 466 грн/т (з ПДВ), та 700 т газового конденсату за середньозваженою ціною 17 428 грн/т (з ПДВ).

Всього було виставлено на аукціоні 36 лотів. Торги відбулися 16 вересня на «Українській енергетичній біржі».

У порівняні з попереднім аукціоном «Укрнафти», ціни на нафту та конденсат зросли на 2,5%. На торгах 26 серпня 2021р, компанія продала 126 тис т нафти за середньозваженою ціною 16 049 грн/т (з ПДВ), та 1,5 тис т газового конденсату за середньозваженою ціною 17 010 грн/т (з ПДВ).

З початку 2021р, компанія вже продала 1,08 млн т нафти. Найменша ціна була у січні — 11 060 грн/т (з ПДВ), найвища у липні — 17 655 грн/т (з ПДВ).

Нагадаємо, що за період 2020р, «Укрнафта» реалізувала 1,35 млн т нафти на суму 10,58 млрд грн (з ПДВ). Всі торги відбулись на УЕБ. Найвища ціна продажу нафти була у січні – 13 545 грн/т (з ПДВ), найменша ціна у квітні — 4 480 грн/т (з ПДВ).

«Термінал» писав, найбільша нафтовидобувна компанія «Укрнафта» направить 1,931 млрд грн на виплату дивідендів.

