Укренерго перейшло в управління Міненерго

Міністерство енергетики отримало статус керуючого рахунком в цінних паперах НЕК «Укренерго».

Про це повідомило Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України (SMIDA) з посиланням на реєстр власників цінних паперів від 16 вересня, пише Енергореформа.

Відповідно до реєстру, власником 100% акцій «Укренерго» стало держава в особі Міненерго.

У повідомленні SMIDA зазначається, що Міненерго на виконання розпорядження уряду України №833-р від 28 липня 2021 року вжив заходів, пов’язані з внесенням відомства як керуючого рахунком у цінних паперах НЕК, переданих йому в управління.

Розпорядженням кабміну погоджено пропозицію Міністерства економіки про передачу повноважень з управління корпоративними правами НЕК від Міністерства фінансів Міненерго.