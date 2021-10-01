Сербія обговорює новий довгостроковий газовий контракт з Газпромом

Зростання ціни на газ в Європі не вплине на Сербію, держкомпанія «Србиягаз» обговорює з російським Газпромом новий довгостроковий договір, заявив помічник міністра гірничої справи та енергетики країни Раша Койчич.

Передає Прайм.

«Ринок газу в Республіці Сербській стабільний, забезпечений його достатніми обсягами в підземному газосховищі Банатски-Двор. Ведуться переговори Србиягаза з російським партнером Газпром про новий довгостроковий договір, яким буде забезпечено стабільне постачання природного газу в майбутньому періоді», — наводить міністерство заяву Койчича.

Президент Олександр Вучич заявляв, що Сербії в майбутньому може знадобитися 5 мільярдів кубометрів газу з РФ щорічно через зростання промисловості і газифікації Республіки. Сербська 402-кілометрова ділянка трубопроводу «Балканський потік», який отримує газ з «Турецького потоку» через Балкани, зістикували з газотранспортною системою Угорщини 8 липня на кордоні двох країн.

Зараз Росія є фактично єдиним постачальником природного газу до Сербії, яка в останні роки отримувала понад 2 мільярди кубометрів російського газу по трубі через Україну та Угорщину. Офіційний пуск російського газу в газотранспортну систему Сербії через Болгарію з газопроводу «Турецький потік» відбувся 1 січня. Як повідомили РІА Новини в компанії-операторі «Газтранс», на першому етапі газопровід буде забезпечувати транспортування близько 4 мільярдів кубічних метрів газу на рік, що повністю покриє потреби Сербії в природному газі. Проект розрахований на річний обсяг до 12,4 мільярда кубометрів газу для Сербії та країн ЄС.

Раніше Термінал писав, що Польща сподівається на стабільні поставки газу без контракту з Газпромом.