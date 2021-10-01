Сербія обговорює новий довгостроковий газовий контракт з Газпромом

Обновлено: Октябрь 01, 2021. Тэги: , , , , ,

Сербія обговорює новий довгостроковий газовий контракт з Газпромом

Зростання ціни на газ в Європі не вплине на Сербію, держкомпанія «Србиягаз» обговорює з російським Газпромом новий довгостроковий договір, заявив помічник міністра гірничої справи та енергетики країни Раша Койчич.

Передає Прайм.

«Ринок газу в Республіці Сербській стабільний, забезпечений його достатніми обсягами в підземному газосховищі Банатски-Двор. Ведуться переговори Србиягаза з російським партнером Газпром про новий довгостроковий договір, яким буде забезпечено стабільне постачання природного газу в майбутньому періоді», — наводить міністерство заяву Койчича.

Президент Олександр Вучич заявляв, що Сербії в майбутньому може знадобитися 5 мільярдів кубометрів газу з РФ щорічно через зростання промисловості і газифікації Республіки. Сербська 402-кілометрова ділянка трубопроводу «Балканський потік», який отримує газ з «Турецького потоку» через Балкани, зістикували з газотранспортною системою Угорщини 8 липня на кордоні двох країн.

Зараз Росія є фактично єдиним постачальником природного газу до Сербії, яка в останні роки отримувала понад 2 мільярди кубометрів російського газу по трубі через Україну та Угорщину. Офіційний пуск російського газу в газотранспортну систему Сербії через Болгарію з газопроводу «Турецький потік» відбувся 1 січня. Як повідомили РІА Новини в компанії-операторі «Газтранс», на першому етапі газопровід буде забезпечувати транспортування близько 4 мільярдів кубічних метрів газу на рік, що повністю покриє потреби Сербії в природному газі. Проект розрахований на річний обсяг до 12,4 мільярда кубометрів газу для Сербії та країн ЄС.

Раніше Термінал писав, що Польща сподівається на стабільні поставки газу без контракту з Газпромом.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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