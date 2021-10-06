Голова ОГТСУ просить НАТО гарантувати транзит російського газу

Енергетична безпека України є невід’ємною складовою безпеки Євроатлантичного регіону.

Цю ідею голова «Оператора ГТС України» Сергій Макогон пояснював партнерам України на засіданні Політичного комітету Альянсу з енергетичної безпеки в Брюсселі.

«Газ як зброя – це не гіпотетичний сценарій майбутнього, це геополітична стратегія конкретної країни у багаторічній гібридній війні. Проте Україна ніколи не була єдиною мішенню. Наслідки дій «Газпрому» вже відчули на собі і країни НАТО. Основні цілі агресора – послабити безпеку України, створити розкол у ЄС і підірвати засади трансатлантичного союзу», — написав він.

Макогон зазначив, що трансатлантична спільнота чітко давала зрозуміти, що вона не дозволить Росії застосовувати зброю проти України чи Європи. Задля цього необхідно звернути увагу на три моменти:

— жодних винятків на застосування норм Третього енергетичного пакету для «Північного потоку-2». Сила Європи випливає з верховенства права. ЄС буде захищений, якщо правила будуть застосовуватися до всіх маршрутів;

— гарантоване збереження фізичного транзиту газу через територію України обсягом не менше 45 млрд куб. м на рік;

— дотримання ринкових, а не геополітичних принципів діяльності – без штучного створення «вузьких місць», без необґрунтованого бронювання потужностей, з прозорим тарифоутворенням.

Ці кроки мають бути спільно підтримані всіма партнерами України, в частині допомоги в сфері енергетичної безпеки постачання газу.

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