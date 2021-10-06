Голова ОГТСУ просить НАТО гарантувати транзит російського газу

Обновлено: Октябрь 06, 2021. Тэги: , ,

Голова ОГТСУ просить НАТО гарантувати транзит російського газу

Енергетична безпека України є невід’ємною складовою безпеки Євроатлантичного регіону.

Цю ідею голова «Оператора ГТС України» Сергій Макогон пояснював партнерам України на засіданні Політичного комітету Альянсу з енергетичної безпеки в Брюсселі.

«Газ як зброя – це не гіпотетичний сценарій майбутнього, це геополітична стратегія конкретної країни у багаторічній гібридній війні. Проте Україна ніколи не була єдиною мішенню. Наслідки дій «Газпрому» вже відчули на собі і країни НАТО. Основні цілі агресора – послабити безпеку України, створити розкол у ЄС і підірвати засади трансатлантичного союзу», — написав він.

Макогон зазначив, що трансатлантична спільнота чітко давала зрозуміти, що вона не дозволить Росії застосовувати зброю проти України чи Європи. Задля цього необхідно звернути увагу на три моменти:
— жодних винятків на застосування норм Третього енергетичного пакету для «Північного потоку-2». Сила Європи випливає з верховенства права. ЄС буде захищений, якщо правила будуть застосовуватися до всіх маршрутів;
— гарантоване збереження фізичного транзиту газу через територію України обсягом не менше 45 млрд куб. м на рік;
— дотримання ринкових, а не геополітичних принципів діяльності – без штучного створення «вузьких місць», без необґрунтованого бронювання потужностей, з прозорим тарифоутворенням.
Ці кроки мають бути спільно підтримані всіма партнерами України, в частині допомоги в сфері енергетичної безпеки постачання газу.

Читайте в «Терміналі», Іспанія, Франція, Чехія, Греція та Румунія запропонували провести розслідування щодо функціонування європейського газового ринку в зв’язку з ростом цін на газ.

 

Автор:

(Всего статей: 19078)

РедакцияСвязаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоты, газ, Компании, Официоз, Торговля, энергетика

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Ваши Имя Фамилия (обязательно):

Ваш контактный телефон:

Ваш E-Mail (обязательно):

Ваше сообщение:

Исправить это! :)

Ошибка:

Как правильно: