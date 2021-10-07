НКРЕКП підвищила верхні прайс-кепи на РДН/ВДР в БуОС до 1500 та 2500 грн/МВт-год

Обновлено: Октябрь 07, 2021. Тэги: , ,

НКРЕКП підвищила верхні прайс-кепи на РДН/ВДР в БуОС до 1500 та 2500 грн/МВт-год

НКРЕКП підвищила верхні граничні обмеження на ринку електричної енергії «на добу наперед» та внутрішньодобовому ринку в торговій зоні «Острів Бурштинської ТЕС» до 1500 грн/МВт-год на години мінімального навантаження (з 00:00 до 07:00 та з 23:00 до 24:00) та 2500 грн/МВт-год на години максимального навантаження (07:00 до 23:00).

Відповідне рішення було прийняте на засіданні регулятора 7 жовтня.

«Очікуємо, що середньозважена (ціна на РДН в Острові БуТЕС – ред.) підтягнеться до рівня ОЕС України», — прокоментував наслідки рішення голова комісії Валерій Тарасюк.

За даними Регулятора, середньозважена ціна на РДН в ОЕС України у серпні 2021р становила 2076,95 грн/МВт-год, а у вересні 2021р – 2230,78 грн/МВт-год, тоді як за ці місяці в Острові БуТЕС середньозважена ціна склала 1705,85 грн/МВт-год та 1716,72 грн/МВт-год відповідно.

Згідно з обґрунтуванням до рішення, воно було прийняте у світлі подорожчання енергоресурсів (палива) на світових ринках (газу та вугілля).

«Враховуючи цінову кон’юнктуру на вугілля та газ на світових ринках (вугілля – 150 – 200 дол. США за тонну, газ – 1000 дол. США за тис куб м), у виробників електричної енергії, які здійснюють відпуск в торговій зоні «Острів Бурштинської ТЕС», виникає дефіцит обігових коштів», — йдеться у документі.

Також комісія планує 8 жовтня розглянути питання вирішення касових розривів у постачальників універсальних послуг в результаті зростання ціни на РДН.

Читайте в «Терміналі», Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), планує встановити тариф на послуги постачальника «останньої надії» на оптовому ринку електричної енергії в IV кварталі 2021 року на рівні 1238,17 грн / МВт-год, що на 101,9 % більше тарифу попереднього кварталу (613,16 грн / МВт-год).

 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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