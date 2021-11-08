Північний потік -2 готовий до запуску — Газпром

Газопровід «Північний потік -2″ готовий до запуску. Про це повідомив в ході закритої телефонної конференції з інвесторами заступник начальника департаменту «Газпрому» Алексей Фініков.
Передає ТАСС.
«Газопровід» Північний потік-2″ завершено, і він готовий до запуску», — сказав Фініков.
Перша нитка газопроводу вже заповнена технічним газом, а друга нитка знаходиться в процесі підготовки до заповнення, додав топ-менеджер газового холдингу.
При цьому він відмовився коментувати процес сертифікації компанії Nord Stream 2 AG в якості незалежного транспортного оператора.
Раніше Термінал писав, що ОГТСУ подав заявку на участь у сертифікації ПП-2.