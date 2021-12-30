НКРЕКП затвердила нові «зелені» тарифи на 2022 рік

Обновлено: Декабрь 30, 2021. Тэги: ,

НКРЕКП затвердила нові «зелені» тарифи на 2022 рік
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), встановила «зелені» тарифи на електроенергію, вироблену з альтернативних джерел.

Відповідне рішення НКРЕКП ухвалила на засіданні 29 грудня.

Зокрема, для споживачів, у тому числі енергетичних кооперативів, встановлена потужність яких не перевищує 150 кВт, «зелений» тариф на електроенергію, вироблену сонячними установками, становитиме майже 5,04 грн/кВт-год. (без ПДВ) для установок, введених в експлуатацію у 2019 році. Для генеруючих установок, які були введені після 1 січня 2020 року «зелений» тариф становитиме 3,78 грн/кВт-год (без ПДВ). Такі ж самі тарифи встановлені й на електроенергію, вироблену на комбінованих вітро-сонячних системах.

Тарифи на електроенергію з біомаси для споживачів, чия встановлена потужність не перевищує 150 кВт, становитимуть 3,81 грн/кВт-год. (без ПДВ) незалежно від року введення установок в експлуатацію. Такі ж самі тарифи встановлені на електроенергію, вироблену з біогазу.

Для споживачів, у тому числі енергетичних кооперативів, встановлена потужність яких не перевищує 150 кВт, «зелений» тариф на електроенергію, вироблену вітровими установками, становитиме 3,58 грн/кВт-год. (без ПДВ) для установок, введених в експлуатацію у 2019 році. Для генеруючих установок, які були введені після 1 січня 2020 року «зелений» тариф становитиме 3,22 грн/кВт-год. (без ПДВ).

Тарифи на електроенергію, вироблену гідроенергетичними установками, для споживачів, чия встановлена потужність не перевищує 150 кВт, становитимуть 5,37 грн/кВт-год. (без ПДВ) для установок, введених в експлуатацію у 2019 році, та 4,84 грн/кВт-год. (без ПДВ) для установок, введених в експлуатацію після 1 січня 2020 року.

Для геотермальних установок потужністю не більше 150 кВт встановлено тарифи: 4,62 грн/кВт-год. (без ПДВ) для установок, введених в експлуатацію у 2019 році, та 4,16 грн/кВт-год. (без ПДВ) для установок, введених в експлуатацію після 1 січня 2020 року.

Для установок потужністю понад 150 кВт, які належать компаніям та підприємствам, НКРЕКП встановлює тарифи окремо для кожної компанії. Наступного року «зелені» тарифи для таких генеруючих систем становитимуть від 1,79 грн/кВт-год. до 7,55 грн/кВт-год. (без ПДВ).

Як повідомлялося, у січні-жовтні 2021 року у порівнянні з аналогічним періодом 2020 року виробництво електроенергії з відновлюваних джерел енергії зросло більш ніж на 10%, до 10,023 млн МВт-год.

«Термінал» писав, віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина провела зустріч з делегацією Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) на чолі з віцепрезидент ЄБРР паном Аланом Пію та новопризначеним віцепрезидентом з політики та партнерства ЄБРР паном Марком Боуменом.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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