Ціни ф’ючерсів на газ у Європі зростають більш ніж на 10% на відкритті торгів

Обновлено: Январь 14, 2022. Тэги: , ,

Ціни ф’ючерсів на газ у Європі зростають більш ніж на 10% на відкритті торгів

Ціни ф’ючерсів на газ в Європі на відкритті торгів підстрибують більш ніж на 10% і перевищують 1100 доларів за тисячу кубометрів.

Про це свідчать дані лондонської біржі ICE, пише Прайм.

Вартість найближчих, лютневих, ф’ючерсів на газ за індексом TTF у позначки 1100 доларів, а до 10.07 кск — росли на 10,9% до розрахункової ціни напередодні, до 1113 доларів за тисячу кубометрів.

Ціни на газ у Європі 21 грудня досягли історичного максимуму 2190,4 долара за тисячу кубометрів, після чого перейшли до корекційного зниження. Розрахункова ціна січневих ф’ючерсів останніми днями минулого року впала вдвічі — до 1020 доларів на 30 грудня. Відчутне зростання цін на газ у Європі почалося з весни, коли середня ціна на споті за індексом TTF коливалася в діапазоні 250-300 доларів за тисячу кубометрів. В останні дні літа вартість контракту з постачанням «на день вперед» перевищила 600 доларів, а на початку жовтня переступила поріг 1000 доларів. У грудні котирування виросли вже вдвічі. Таких стійко високих цін за всю історію функціонування газових хабів – з 1996 року – у Європі не було.

Експерти пов’язували зростання вартості з декількома факторами: низьким рівнем заповненості європейських підземних сховищ (після тривалої холодної зими та спекотного літа), обмеженням пропозиції з боку основних постачальників та високим попитом на скраплений природний газ (ЗПГ) в Азії. На настрої учасників ринку впливають також погодний фактор та невизначеність із запуском «Північного потоку 2″. Обидві нитки трубопроводу заповнені технічним газом, і він готовий до роботи, проте, як очікується, буде запущено не раніше, ніж друге півріччя.

Читайте в «Терміналі», Єврокомісія направила ряду енергокомпаній запит з приводу ситуації з цінами на газ на ринку, вже отримала багато відповідей, але все ще чекає відповіді від Газпрому, повідомила єврокомісар Маргрет Вестагер в ході брифінгу в Брюсселі.

Автор:

(Всего статей: 19654)

РедакцияСвязаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоты, газ, Компании, Официоз, Торговля, энергетика

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Ваши Имя Фамилия (обязательно):

Ваш контактный телефон:

Ваш E-Mail (обязательно):

Ваше сообщение:

Исправить это! :)

Ошибка:

Как правильно: