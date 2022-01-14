Ціни ф’ючерсів на газ у Європі зростають більш ніж на 10% на відкритті торгів

Ціни ф’ючерсів на газ в Європі на відкритті торгів підстрибують більш ніж на 10% і перевищують 1100 доларів за тисячу кубометрів.



Про це свідчать дані лондонської біржі ICE, пише Прайм.

Вартість найближчих, лютневих, ф’ючерсів на газ за індексом TTF у позначки 1100 доларів, а до 10.07 кск — росли на 10,9% до розрахункової ціни напередодні, до 1113 доларів за тисячу кубометрів.

Ціни на газ у Європі 21 грудня досягли історичного максимуму 2190,4 долара за тисячу кубометрів, після чого перейшли до корекційного зниження. Розрахункова ціна січневих ф’ючерсів останніми днями минулого року впала вдвічі — до 1020 доларів на 30 грудня. Відчутне зростання цін на газ у Європі почалося з весни, коли середня ціна на споті за індексом TTF коливалася в діапазоні 250-300 доларів за тисячу кубометрів. В останні дні літа вартість контракту з постачанням «на день вперед» перевищила 600 доларів, а на початку жовтня переступила поріг 1000 доларів. У грудні котирування виросли вже вдвічі. Таких стійко високих цін за всю історію функціонування газових хабів – з 1996 року – у Європі не було.

Експерти пов’язували зростання вартості з декількома факторами: низьким рівнем заповненості європейських підземних сховищ (після тривалої холодної зими та спекотного літа), обмеженням пропозиції з боку основних постачальників та високим попитом на скраплений природний газ (ЗПГ) в Азії. На настрої учасників ринку впливають також погодний фактор та невизначеність із запуском «Північного потоку 2″. Обидві нитки трубопроводу заповнені технічним газом, і він готовий до роботи, проте, як очікується, буде запущено не раніше, ніж друге півріччя.

Читайте в «Терміналі», Єврокомісія направила ряду енергокомпаній запит з приводу ситуації з цінами на газ на ринку, вже отримала багато відповідей, але все ще чекає відповіді від Газпрому, повідомила єврокомісар Маргрет Вестагер в ході брифінгу в Брюсселі.