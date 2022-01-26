Шебелинський НПЗ минулого року збільшив виробництво Šhebel 95 майже на 50%

Шебелинський нафтопереробний завод (Šhebel), що входить до нафтового напряму Групи Нафтогаз, у січні-грудні 2021 року збільшив виробництво бензину Šhebel 95 на 47,7% — до 47 тис. тонн, а дизельного пального ДП Shebel — на 1,4%, до 76 тис. тонн.

Випуск бензину Šhebel 92 зменшився на 11,8% — до 83 тис. тонн, газу нафтового скрапленого Šhebel LPG – залишився на рівні 2020 року (144 тис. тонн), пише пресслужба Нафтогазу.

Всього за 12 місяців 2021 року на потужностях Шебелинського НПЗ було перероблено 440,6 тис. тонн сировини, що на 1,2% менше, ніж за попередній рік. Понад 90% сировини, що надійшла на переробку на Шебелинський НПЗ — ресурс власного видобутку.

Загальний обсяг реалізації пального через власну мережу АЗС U.GO у січні-грудні 2021 року збільшився на 12% — до 18 тис. тонн. Зокрема, зріс продаж пального Šhebel 95 на 39% — до 3,8 тис. тонн, Šhebel 92 на 17% — до 3,1 тис. тонн, дизельного пального Šhebel на 33% — до 1,7 тис. тонн. Роздрібна реалізація Šhebel LPG знизилася на 0,4% — до 9,3 тис. тонн. Продажі супутніх товарів через власну мережу АЗС зросли на 33%. Частка розрахунків з використанням карткової програми лояльності зросла з 53% (станом на початок 2021 року) до 79% (станом на кінець 2021 року).

За результатами річних біржових торгів з продажу бензинів Šhebel отримав додатковий дохід у розмірі понад $1 млн. Додатковий економічний ефект вдалося отримати шляхом покращення ціни та зміни структури реалізованих нафтопродуктів.

«У 2021 році ми суттєво наростили позиції Šhebel 95: виробництво збільшили майже на 50%, частку у структурі гуртових продажів – на 20%, у роздрібних – на 40 %. Зміна асортименту в бік збільшення частки Šhebel 95 позитивно вплинула на загальний економічний ефект», – зазначив директор з комерційних питань АТ «Укргазвидобування» (нафтовий напрям Нафтогазу, Šhebel) Сергій Федоренко.

Шебелинський НПЗ (Šhebel) — один з двох нині діючих нафтопереробних заводів в Україні. Його потужність становить близько 500 тис. тонн переробки сировини на рік. Завод веде свою історію з 1960 року. У 2015-2018 роках було реалізовано наймасштабнішу за останні 20 років модернізацію, завдяки чому вдалося здійснити перехід на випуск продукції виключно стандарту Євро 5. З 2018 року пальне виробництва Шебелинського НПЗ реалізується на ринку під торговою маркою Šhebel. В асортименті продукції: бензини Šhebel 92, Šhebel 95, дизельне пальне Šhebel ДП та скраплений газ Šhebel Euro LPG. Пальне Šhebel можна придбати у Київській, Житомирській, Чернігівській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій, Полтавській, Сумській областях і на підконтрольних Україні територіях Донецької і Луганської областей.

Читайте в «Терміналі», Шебелинський НПЗ, який входить до групи НАК «Нафтогаз України», за результатами торгів формулою на ТБ «Українська енергетична біржа» отримав додатковий дохід на загальну суму 3,6 млн долл США. Всього на торгах було реалізовано майже 169,560 тис. тонн світлих нафтопродуктів.