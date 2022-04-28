РФ с начала нападения на Украину экспортировала энергоресурсов на €63 млрд, €44 млрд приходится на ЕС – исследование CREA

С начала полномасштабного вторжения в Украину РФ через морские поставки и трубопроводы экспортировала ископаемое топливо на €63 млрд. 71% этого объема с примерной стоимостью в €44 млрд приходится на ЕС, сообщил финский Центр исследований энергии и чистого воздуха (CREA).

Ключевые факты

Крупнейшими импортерами российских энергоресурсов были Германия (€9,1 млрд), Италия (€6,9 млрд), Китай (€6,7 млрд), Нидерланды (€5,9 млрд), Турция (€4,1 млрд) и Франция (€3,8 млрд).

За первые три недели апреля общий объем поставок нефти из РФ в иностранные порты уменьшился на 20% по сравнению с довоенным периодом (январь–февраль). Поставки угля выросли на 20%, в то время как сжиженного природного газа (LNG) – на 50%. Падение импорта сырой нефти ускорилось во второй половине марта.

Поставки нефти в ЕС упали на 20%, угля – на 40%, в то время как поставки LNG выросли на 20%. Закупка газа ЕС через трубопровод выросла на 10%. Поставки нефти в пункты назначения стран, не входящих в ЕС, выросли на 20% с существенными изменениями в направлениях. Поставки угля и LNG за пределы ЕС выросли на 30% и 80% соответственно.

Россия борется с перенаправлением грузов, не принятых европейскими покупателями. Резко возросло количество судов, покидающих российские порты без определенного места назначения.

Крупные нефтяные компании, энергопредприятия и промышленные предприятия продолжали покупать российское ископаемое топливо. Среди них: Exxon Mobil, Shell, Total, Repsol, BP, Trafigura и другие.

Наблюдается рост поставок нефти в Индию, Египет и другие «необычные» для российского экспорта направления. Однако поставок по этим новым направлениям недостаточно, чтобы компенсировать падение экспорта в Европу.

Контекст

Некоторые страны решительно выступают против запрета на импорт российских энергоресурсов. В частности, Германия и Австрия, наиболее зависимые от российского газа, решительно выступили против прекращения поставок, пока не найдут достаточные альтернативные источники.

Европейская комиссия, работающая над шестым пакетом санкций против РФ, пока не видит достаточной поддержки со стороны стран-членов ЕС для полного эмбарго на российскую нефть и газ, сказал высокий представитель ЕС Жозеп Боррель в интервью немецкому Die Welt. По его словам, этот вопрос снова обсудят на следующем саммите ЕС, который запланирован на 30 и 31 мая.

Источник: Forbes