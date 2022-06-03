Иран и Азербайджан расширят торговлю газом

Обновлено: Июнь 03, 2022.

Иран и Азербайджан расширят торговлю газом

Министр нефти Ирана упомянул о двух миллиардах кубометров газа из Туркменистана в Азербайджанскую Республику через территорию Ирана, заявив, что объем транспортировки газа удвоится.

В ходе встречи, Иран и Азербайджан достигли договоренностей о разработке совместных энергетических месторождений в Каспийском море в форме совместного комитета, сообщил Джавад Оуджи после встречи, состоявшейся в четверг, с заместителем премьер-министра Азербайджанской Республики Шахином Мустафаевым.

Указав на возможности иранских компаний в области энергетических технологий и машиностроения, он сказал: «Мощности иранских подрядчиков будут использоваться при разработке нефтяных и газовых месторождений».

Между тем, заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики Шахин Мустафаев сослался на успешное трехстороннее сотрудничество по транспортировке газа между Ираном, Туркменистаном и Азербайджанской Республикой, заявив: «Сотрудничество в энергетическом секторе может привести к устойчивому развитию в регионе».

Затем он объявил о создании совместной исследовательской группы по развитию энергетики двух стран.

Активизация энергетической дипломатии и расширение сотрудничества с соседними странами — цели визита иранской нефтяной делегации.

Министр нефти Ирана находится в Азербайджане, чтобы принять участие в Бакинской энергетической неделе и провести переговоры с официальными лицами, участвующими в трехдневном международном мероприятии.

Мероприятия проходят 1-3 июня 2022 года при поддержке Министерства энергетики Азербайджанской Республики и Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (SOCAR). Выставка «Нефть и газ Каспия» является первой выставкой, ежегодно проводимой со времен независимости Азербайджанской Республики, в которой принимают участие более 250 компаний мира.

Источник: НАНС

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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