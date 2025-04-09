Brent може здешевшати до $40: Goldman Sachs попереджає про ризик обвалу цін на нафту

Інвестиційний банк Goldman Sachs прогнозує можливе зниження цін на нафту марки Brent до рівня нижче $40 за барель у разі реалізації екстремального сценарію: ескалації торговельної війни США з іншими державами на тлі зростання постачання нафти.

У банку зазначають, що навіть помірне зростання видобутку в країнах ОПЕК+ може посилити тиск на ринок. Попри те, що американська економіка, ймовірно, уникне рецесії завдяки зниженню тарифів, загальна динаміка нафтового ринку залишається нестабільною.

Brent під загрозою: ціни можуть впасти нижче $40

Ціни на нафту можуть продовжити падіння, і в разі реалізації екстремального сценарію обвалитися нижче $40 за барель — такого висновку дійшли аналітики інвестиційного банку Goldman Sachs. Про це повідомляє агентство Reuters, посилаючись на актуальний прогноз компанії.

На думку економістів, подальше загострення торговельної війни США з іншими великими державами на тлі збільшення постачання сировини може суттєво знизити котирування як на північноморську нафту Brent, так і на американську WTI.

Водночас експерти зазначають, що економіка США, ймовірно, уникне рецесії завдяки суттєвому зниженню тарифів, яке набере чинності вже 9 квітня. Це може на деякий час стабілізувати ситуацію на ринку.

Прогноз також враховує помірне збільшення видобутку нафти в межах картелю ОПЕК+ — зростання на 130–140 тисяч барелів на добу очікується протягом перших двох літніх місяців.

Аналітики Goldman Sachs додали, що у випадку різкої зміни тарифної політики ціни на нафту можуть перевищити очікування, проте наразі ринок залишається вразливим до коливань попиту й постачання.

Джерело: НТЦ Псіхєя

За матеріалами: dialog.ua