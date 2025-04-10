Ціни RIN і податкові кредити тиснуть на дохідність біопалива у США

У першому кварталі 2025 року виробництво відновлюваного дизельного пального в США суттєво знизилося через слабку рентабельність RIN та невизначеність щодо правил податкового кредиту 45Z. Це створює напруження серед інвесторів у сфері біопалива і знижує обсяги постачання майже всіх видів біопального пального.

У США у першому кварталі 2025 року внутрішнє виробництво відновлюваного дизельного палива значно скоротилося через слабкі маржі на RIN та невизначеність навколо податкового кредиту 45Z для чистого пального.

Постачання сталого авіаційного пального (SAF) також коливалося: спочатку спостерігалося зростання, але згодом — спад через аналогічні причини: низькі ціни на RIN і відсутність чітких правил податкової підтримки. Політична невизначеність, зокрема щодо податкового кредиту 45Z та зобов’язань за RFS, створює тривожність серед розробників біоенергетичних проєктів і впливає на інвестиційні рішення у галузі.

За даними Rystad Energy, більшість показників виробництва біопалива в США мають завершити перший квартал зі зниженням у порівнянні як з попереднім кварталом, так і з аналогічним періодом минулого року. 20 березня Агентство з охорони довкілля США (EPA) опублікувало оновлену статистику щодо Програми стандарту відновлюваного пального (RFS) за лютий 2025 року. Невизначеність щодо майбутньої політики вже має відчутний вплив на постачання майже всіх біопаливних продуктів.

Виробництво HVO (гідроочищеної рослинної олії), основного компонента відновлюваного дизелю, у січні скоротилося до 167 тис. барелів на добу, а попередні дані за лютий показують ще гірший результат — лише 130 тис. барелів на добу. Навіть якщо остаточні дані виявляться на 20% вищими, тренд свідчить про значне падіння. Причини — тривалий період низьких марж на D4 RIN та невизначеність щодо 45Z-кредитів, які змусили операторів HVO тимчасово зупиняти виробництво чи зменшувати завантаженість потужностей.

Щодо SAF, то у 2024 році його додавали до HVO як тимчасове рішення, щоб уникнути перенасичення ринку дизелем. Надії на ріст SAF з’явилися після січневого зростання генерації RIN, зокрема завдяки додатковим постачанням з каліфорнійського проєкту P66 Rodeo Renewed. Проте в лютому обсяги SAF знову впали, а імпорт від іноземних виробників (зокрема Neste) взагалі припинився.

Як для SAF, так і для HVO, нинішня слабкість цін на D4 RIN та LCFS у поєднанні з невизначеністю навколо 45Z (після завершення дії тимчасового податкового кредиту BTC) не дає змоги проєктним операторам реально оцінити дохідність. У 2022–2023 роках система податкових стимулів давала до $1000 на тонну SAF, але зараз ця підтримка знизилася до менш ніж $500. Навіть така подвійна підтримка не перекривала різницю в ціні між SAF і традиційним авіапальним (Jet A). Після впровадження 45Z та BTC у 2023 році SAF почав активно зростати. Згідно з новими правилами 45Z, виробники SAF можуть отримати $400–$570 на тонну залежно від інтенсивності викидів. Без цих кредитів економіка SAF важко виправдана, особливо через відсутність обов’язкових цілей зі сторони попиту.

Позаяк невизначеність політики щодо 45Z і RFS впливає не лише на SAF та HVO, а й на майже всі біопаливні проєкти, виняток становить хіба що традиційний етанол на основі кукурудзи, обсяги якого відповідають попиту на E10. Імпорт біодизеля впав на 40% за останні 12 місяців через перенаправлення обсягів до Європи та торгову війну з Канадою. Водночас внутрішнє виробництво не зросло, адже FAME також страждає від тієї ж невизначеності щодо 45Z.

Нарешті, серед небагатьох напрямів зростання залишаються біогаз (RNG) та целюлозний етанол. Проте навіть у цій сфері інвестори відкладають нові рішення через затримки з ухваленням кредиту на відмову від D3 на 2024 рік та невизначеність зобов’язань на 2026 рік під керівництвом адміністратора EPA Лі Зелдіна.

Довідка:

RIN (Renewable Identification Number, Ідентифікаційний номер відновлюваного палива) — це унікальний цифровий код, який використовується в США для відстеження виконання вимог щодо обов’язкового додавання біопалива до звичайного (наприклад, етанолу до бензину чи біодизелю до дизельного палива).

Як працює система RIN?

Виробники біопалива генерують RIN при випуску своєї продукції. Нафтові компанії та імпортери зобов’язані купувати ці коди, щоб підтвердити виконання державних норм (згідно з RFS – Renewable Fuel Standard). RIN торгуються на ринку, і їхня ціна залежить від попиту та пропозиції.

Чому RIN Prices важливі?

Впливають на вартість палива: Якщо ціни на RIN зростають, нафтові компанії можуть перекладати витрати на споживачів.

Індикатор дисбалансу: Високі ціни на RIN свідчать про дефіцит біопалива, низькі — про його надлишок.

Регуляторні ризики: Зміни в програмі RFS можуть різко змінити вартість RIN.

Приклад впливу RIN Prices

Якщо RIN для етанолу (D6) дорожчають, може зрости ціна бензину.

Якщо RIN для біодизелю (D4) падають, це може означати надлишок виробництва.

Де відстежувати?

Біржові дані (CME, ICE)

Звіти EPA (Агенство з охорони навколишнього середовища США)

Аналітика (Platts, Argus, Bloomberg)

RIN Prices — ключовий показник для ринку нафтопродуктів США, який впливає на ціноутворення та стратегії нафтових компаній.

Основи: класифікація RIN

EPA поділяє RIN-и на кілька категорій залежно від типу біопалива та його вуглецевого сліду. Найпоширеніші категорії: