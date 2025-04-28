2025 нафтовий рік під знаком надлишку пропозиції та торговельних ризиків

У 2025 році світовий ринок нафти стикається з поєднанням факторів, що сприяють зниженню цін: надлишкова пропозиція, уповільнення зростання попиту та геополітична напруженість. Аналітики переглядають прогнози цін на нафту в бік зниження, враховуючи ці обставини.

Основні фактори, що впливають на ринок нафти у 2025 році

Надлишкова пропозиція нафти

Рішення OPEC+ збільшити видобуток нафти на 411 тис. барелів на добу в травні 2025 року перевищило очікування ринку. Це призвело до зниження цін на нафту до найнижчого рівня за останні чотири роки. Деякі країни-члени, зокрема Казахстан, заявили про пріоритет національних інтересів над зобов’язаннями в рамках OPEC+, що може призвести до подальшого збільшення пропозиці.

Уповільнення зростання попиту

Міжнародне енергетичне агентство (IEA) знизило прогноз зростання світового попиту на нафту в 2025 році до 730 тис. барелів на добу, що є найнижчим показником за останні п’ять років. Це пов’язано з уповільненням економічного зростання внаслідок торговельних конфліктів, зокрема між США та Китаєм.

Геополітична напруженість та торговельні війни

Ескалація торговельної війни між США та Китаєм призвела до введення взаємних тарифів, що негативно впливає на світову економіку та попит на нафту. Крім того, нові санкції США проти імпортерів іранської нафти створюють додаткову невизначеність на ринку.

Прогнози цін на нафту від провідних аналітиків

Goldman Sachs : Прогнозує середню ціну Brent у 2025 році на рівні $63 за барель, з можливим зниженням до $58 у 2026 році в разі поглиблення рецесії та збільшення пропозиції.

: Прогнозує середню ціну Brent у 2025 році на рівні $63 за барель, з можливим зниженням до $58 у 2026 році в разі поглиблення рецесії та збільшення пропозиції. JPMorgan : Знизив прогноз ціни Brent на 2025 рік до $66 за барель, посилаючись на слабкий попит та зростання видобутку OPEC.

: Знизив прогноз ціни Brent на 2025 рік до $66 за барель, посилаючись на слабкий попит та зростання видобутку OPEC. HSBC: Очікує середню ціну Brent у 2025 році на рівні $68,5 за барель, враховуючи уповільнення зростання попиту та торговельні напруженості.

Ринок нафти у 2025 році перебуває під впливом низки негативних факторів, включаючи надлишкову пропозицію, уповільнення зростання попиту та геополітичну напруженість. Аналітики переглядають прогнози цін на нафту в бік зниження, очікуючи середні ціни Brent у діапазоні $63–68 за барель. У разі поглиблення рецесії або подальшого зростання видобутку ціни можуть знизитися до $55 за барель або нижче.

Джерело: НТЦ Псіхєя

Контакт: oil@ukroil.com.ua

За матеріалами: