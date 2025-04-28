2025 нафтовий рік під знаком надлишку пропозиції та торговельних ризиків

Обновлено: Апрель 28, 2025. Тэги: , , , , , , , , , ,

2025 нафтовий рік під знаком надлишку пропозиції та торговельних ризиків

У 2025 році світовий ринок нафти стикається з поєднанням факторів, що сприяють зниженню цін: надлишкова пропозиція, уповільнення зростання попиту та геополітична напруженість. Аналітики переглядають прогнози цін на нафту в бік зниження, враховуючи ці обставини.

Основні фактори, що впливають на ринок нафти у 2025 році

  1. Надлишкова пропозиція нафти

Рішення OPEC+ збільшити видобуток нафти на 411 тис. барелів на добу в травні 2025 року перевищило очікування ринку. Це призвело до зниження цін на нафту до найнижчого рівня за останні чотири роки. Деякі країни-члени, зокрема Казахстан, заявили про пріоритет національних інтересів над зобов’язаннями в рамках OPEC+, що може призвести до подальшого збільшення пропозиці.

  1. Уповільнення зростання попиту

Міжнародне енергетичне агентство (IEA) знизило прогноз зростання світового попиту на нафту в 2025 році до 730 тис. барелів на добу, що є найнижчим показником за останні п’ять років. Це пов’язано з уповільненням економічного зростання внаслідок торговельних конфліктів, зокрема між США та Китаєм.

  1. Геополітична напруженість та торговельні війни

Ескалація торговельної війни між США та Китаєм призвела до введення взаємних тарифів, що негативно впливає на світову економіку та попит на нафту. Крім того, нові санкції США проти імпортерів іранської нафти створюють додаткову невизначеність на ринку.

Прогнози цін на нафту від провідних аналітиків

  • Goldman Sachs: Прогнозує середню ціну Brent у 2025 році на рівні $63 за барель, з можливим зниженням до $58 у 2026 році в разі поглиблення рецесії та збільшення пропозиції.
  • JPMorgan: Знизив прогноз ціни Brent на 2025 рік до $66 за барель, посилаючись на слабкий попит та зростання видобутку OPEC.
  • HSBC: Очікує середню ціну Brent у 2025 році на рівні $68,5 за барель, враховуючи уповільнення зростання попиту та торговельні напруженості.

Ринок нафти у 2025 році перебуває під впливом низки негативних факторів, включаючи надлишкову пропозицію, уповільнення зростання попиту та геополітичну напруженість. Аналітики переглядають прогнози цін на нафту в бік зниження, очікуючи середні ціни Brent у діапазоні $63–68 за барель. У разі поглиблення рецесії або подальшого зростання видобутку ціни можуть знизитися до $55 за барель або нижче.

Джерело: НТЦ Псіхєя
Контакт: oil@ukroil.com.ua

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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