Білий дім обговорює зняття санкцій з російських енергетичних активів та «Північного потоку-2»

Уряд США розглядає можливість зняття санкцій із «Північного потоку-2» та інших російських енергетичних активів у Європі як частину переговорів щодо завершення війни. Однак ця ідея зустрічає опір з боку Державного департаменту та прихильників американського експорту енергоносіїв.

Білий дім обговорює зняття санкцій із російських енергетичних активів та «Північного потоку-2»

У Білому домі тривають дебати щодо можливого зняття санкцій із російського газопроводу «Північний потік-2» та інших активів Росії в Європі в рамках обговорення завершення війни між Росією та Україною. Про це повідомили п’ять джерел, близьких до переговорів.

Зняття санкцій із одного з основних газопроводів, що постачає російський газ до Західної Європи, стало б різкою зміною політики США, яку вперше запровадили ще за президентства Дональда Трампа. Президент Джо Байден тимчасово скасував ці обмеження на початку свого терміну, але відновив їх після вторгнення Росії в Україну у 2022 році.

Відновлення роботи «Північного потоку-2» могло б принести Москві значні фінансові надходження, але лише за умови, що ЄС погодиться знову купувати російський газ. Однак такий сценарій видається малоймовірним через зусилля ЄС зі скорочення залежності від російської енергетики. Водночас зняття санкцій стало б дипломатичною перемогою для Росії та серйозною поступкою з боку Трампа.

Позиція спецпредставника США

Спеціальний представник Білого дому Стів Віткофф є головним прихильником зняття санкцій, повідомляють джерела. Віткофф, який стверджує, що підтримує дружні стосунки з Путіним, доручив своїй команді скласти список усіх енергетичних санкцій США проти Росії.

У спільній заяві держсекретар Марко Рубіо та Віткофф заперечили, що такі обговорення взагалі відбувалися:

«Це неправда. Жоден із нас не обговорював зняття санкцій із Росії як частину мирної угоди з Україною. Це абсолютно фіктивне та безвідповідальне висвітлення від Politico. Якщо в них є хоч крапля журналістської честі, вони мають повністю спростувати цю вигадку».

Стан «Північного потоку-2»

Один із двох газопроводів «Північного потоку-2» досі можна використовувати, попри вибух у 2022 році, який пошкодив одну лінію та обидві нитки «Північного потоку-1». Розслідування причин вибуху триває, хоча з’явилися дані про причетність до нього українських громадян.

Адміністрація Байдена також запровадила санкції проти російського проєкту Arctic 2 з виробництва зрідженого природного газу (ЗПГ), який міг би постачати до 13,2 млн тонн газу на рік у разі їх скасування.

Опозиція всередині адміністрації

Ідея Віткоффа поки що не знаходить підтримки в Білому домі, а Рубіо намагається її заблокувати. Серед противників — міністр внутрішніх справ Дуг Бургум, який також очолює Раду з енергетичної домінанції. Деякі в уряді США вважають, що Віткоффа ввели в оману щодо вигоди від поновлення бізнес-зв’язків із Росією.

«У Білому домі йде внутрішня боротьба між прихильниками енергетичної домінанції — Бургумом, який хоче ринків для американського ЗПГ, — та Віткоффом, який прагне зближення з Росією», — заявив один із джерел.

Вплив на ринок

Дозвіл Росії поновити постачання газу через «Північний потік-2» або Arctic 2 LNG призведе до падіння світових цін на газ і посилить конкуренцію для американських експортерів, таких як Cheniere Energy.

«Якщо російський газ повернеться на ринок, це зменшить попит на американський ЗПГ», — зазначив Лоран Русекас із S&P Global Commodity Insights.

Лобіювання зняття санкцій

Декілька зовнішніх лобістів, зокрема Стівен Лінч із Monte Valley Partners, намагаються переконати адміністрацію скасувати обмеження. Лінч спеціалізується на купівлі колишніх російських активів, а також подав заявку на ліцензію для придбання газопроводу.

Окремо діє колишній розвідник Матіас Варніг, який, попри санкції, намагається відновити роботу «Північного потоку-2» за підтримки американських інвесторів.

Джерело: НТЦ Псіхєя oil@ukroil.com.ua

За матеріалами: https://www.politico.com/