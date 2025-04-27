США тисне на Міжнародне енергетичне агентство: енергетична безпека чи відмова від кліматичних цілей?

Обновлено: Апрель 27, 2025. Тэги: , , , , , , , , ,

США тисне на Міжнародне енергетичне агентство: енергетична безпека чи відмова від кліматичних цілей?

Адміністрація Дональда Трампа чинить тиск на Міжнародне енергетичне агентство (МЕА), закликаючи відмовитися від акценту на енергетичному переході та зосередитися на безпеці постачання викопного палива. Це викликає занепокоєння серед європейських партнерів, які підтримують кліматичні ініціативи та прагнуть досягти вуглецевої нейтральності до 2050 року.

Згідно з повідомленнями POLITICO, американські чиновники прагнуть, щоб МЕА припинило підтримку цілей щодо досягнення нульових викидів до 2050 року та припинило просування відновлюваних джерел енергії, таких як електромобілі, сонячна та вітрова енергія.

МЕА, створене після нафтової кризи 1970-х років для забезпечення енергетичної безпеки розвинених економік, останніми роками змістило фокус на підтримку глобального енергетичного переходу. Однак теперішній тиск з боку США викликає занепокоєння серед європейських партнерів, які вважають, що МЕА повинно й надалі підтримувати чисту енергетику та кліматичні цілі.

Під час нещодавньої енергетичної конференції в Лондоні, міністр енергетики Великобританії Ед Мілібенд висловив впевненість у можливості знайти спільну мову з США щодо енергетичної політики, особливо в галузі ядерної енергетики, попри розбіжності в підходах до кліматичних питань. Водночас виконавчий директор МЕА Фатіх Біроль наголосив на необхідності багатосторонньої співпраці та попередив, що жодна країна не є «енергетичним островом».

Критики вважають, що спроби США змінити курс МЕА можуть підірвати глобальні зусилля щодо боротьби зі зміною клімату та уповільнити розвиток відновлюваної енергетики. Водночас прихильники такого підходу стверджують, що зосередження на викопному паливі є необхідним для забезпечення енергетичної безпеки та економічного зростання.

Джерело: НТЦ Псіхєя
mailto:oil@ukroil.com.ua

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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