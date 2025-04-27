США тисне на Міжнародне енергетичне агентство: енергетична безпека чи відмова від кліматичних цілей?

Адміністрація Дональда Трампа чинить тиск на Міжнародне енергетичне агентство (МЕА), закликаючи відмовитися від акценту на енергетичному переході та зосередитися на безпеці постачання викопного палива. Це викликає занепокоєння серед європейських партнерів, які підтримують кліматичні ініціативи та прагнуть досягти вуглецевої нейтральності до 2050 року.

Згідно з повідомленнями POLITICO, американські чиновники прагнуть, щоб МЕА припинило підтримку цілей щодо досягнення нульових викидів до 2050 року та припинило просування відновлюваних джерел енергії, таких як електромобілі, сонячна та вітрова енергія.

МЕА, створене після нафтової кризи 1970-х років для забезпечення енергетичної безпеки розвинених економік, останніми роками змістило фокус на підтримку глобального енергетичного переходу. Однак теперішній тиск з боку США викликає занепокоєння серед європейських партнерів, які вважають, що МЕА повинно й надалі підтримувати чисту енергетику та кліматичні цілі.

Під час нещодавньої енергетичної конференції в Лондоні, міністр енергетики Великобританії Ед Мілібенд висловив впевненість у можливості знайти спільну мову з США щодо енергетичної політики, особливо в галузі ядерної енергетики, попри розбіжності в підходах до кліматичних питань. Водночас виконавчий директор МЕА Фатіх Біроль наголосив на необхідності багатосторонньої співпраці та попередив, що жодна країна не є «енергетичним островом».

Критики вважають, що спроби США змінити курс МЕА можуть підірвати глобальні зусилля щодо боротьби зі зміною клімату та уповільнити розвиток відновлюваної енергетики. Водночас прихильники такого підходу стверджують, що зосередження на викопному паливі є необхідним для забезпечення енергетичної безпеки та економічного зростання.

Джерело: НТЦ Псіхєя

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