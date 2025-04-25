Трамп підписав указ про прискорення глибоководного видобутку: США обходять міжнародні норми

США Дональд Трамп підписав указ, що дозволяє американським компаніям проводити глибоководний видобуток у міжнародних водах без погодження з Міжнародним органом з морського дна (ISA). Цей крок спрямований на зменшення залежності від Китаю у постачанні критичних мінералів, необхідних для технологій та оборони.

Президент США Дональд Трамп підписав указ, який дозволяє американським компаніям проводити глибоководний видобуток у міжнародних водах, обходячи Міжнародний орган з морського дна (ISA). Цей крок спрямований на прискорення отримання дозволів на видобуток критичних мінералів, таких як нікель і мідь, необхідних для технологій, чистої енергетики та оборони.

Указ дозволяє компаніям отримувати дозволи через Національне управління океанічних і атмосферних досліджень (NOAA), минаючи ISA, яка досі не встановила остаточні екологічні стандарти для глибоководного видобутку. Це рішення вже вплинуло на ринок: акції компанії The Metals Company, провідного гравця у сфері глибоководного видобутку, зросли приблизно на 40%, досягнувши 52-тижневого максимуму.

Ця ініціатива є частиною ширшої стратегії Трампа щодо посилення внутрішнього доступу до критичних мінералів та зменшення залежності від Китаю, який домінує у галузі видобутку та переробки цих ресурсів. Раніше Трамп вже вживав заходів для прискорення дозволів на видобуток на федеральних землях та скорочення часу на затвердження проектів.

Однак екологічні організації висловлюють занепокоєння щодо потенційного впливу глибоководного видобутку на морське середовище. Вони попереджають, що промислові операції на дні океану можуть призвести до незворотних втрат біорізноманіття.

Джерело: НТЦ Псіхєя

За матеріалами: oilprice.com, Investing.com