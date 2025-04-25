Трамп підписав указ про прискорення глибоководного видобутку: США обходять міжнародні норми

Обновлено: Апрель 25, 2025. Тэги: , , , , , , , , , ,

Трамп підписав указ про прискорення глибоководного видобутку: США обходять міжнародні норми

США Дональд Трамп підписав указ, що дозволяє американським компаніям проводити глибоководний видобуток у міжнародних водах без погодження з Міжнародним органом з морського дна (ISA). Цей крок спрямований на зменшення залежності від Китаю у постачанні критичних мінералів, необхідних для технологій та оборони.

 

Президент США Дональд Трамп підписав указ, який дозволяє американським компаніям проводити глибоководний видобуток у міжнародних водах, обходячи Міжнародний орган з морського дна (ISA). Цей крок спрямований на прискорення отримання дозволів на видобуток критичних мінералів, таких як нікель і мідь, необхідних для технологій, чистої енергетики та оборони.

Указ дозволяє компаніям отримувати дозволи через Національне управління океанічних і атмосферних досліджень (NOAA), минаючи ISA, яка досі не встановила остаточні екологічні стандарти для глибоководного видобутку. Це рішення вже вплинуло на ринок: акції компанії The Metals Company, провідного гравця у сфері глибоководного видобутку, зросли приблизно на 40%, досягнувши 52-тижневого максимуму.

Ця ініціатива є частиною ширшої стратегії Трампа щодо посилення внутрішнього доступу до критичних мінералів та зменшення залежності від Китаю, який домінує у галузі видобутку та переробки цих ресурсів. Раніше Трамп вже вживав заходів для прискорення дозволів на видобуток на федеральних землях та скорочення часу на затвердження проектів.

Однак екологічні організації висловлюють занепокоєння щодо потенційного впливу глибоководного видобутку на морське середовище. Вони попереджають, що промислові операції на дні океану можуть призвести до незворотних втрат біорізноманіття.

Джерело: НТЦ Псіхєя
За матеріалами: oilprice.comInvesting.com

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(Всего статей: 1584)

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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