Відновлення постачання російського газу в Європу: геополітичний компроміс чи стратегічна помилка?

США та Росія ведуть переговори щодо можливого відновлення експорту російського газу до Європи, попри плани ЄС повністю відмовитися від російських енергоресурсів до 2027 року. Ці обговорення можуть мати значний вплив на енергетичну безпеку та геополітичну стабільність континенту.

Відновлення російського газу в Європі: геополітичний компроміс чи стратегічна помилка?

8 травня 2025 року стало відомо про переговори між США та Росією щодо можливого відновлення постачання російського газу до Європи.

Ці обговорення відбуваються на тлі зусиль ЄС зменшити енергетичну залежність від Росії до 2027 року. Можлива участь американських компаній у цьому процесі викликає дискусії про майбутнє енергетичної безпеки Європи.

Переговори США та Росії: новий виток енергетичної дипломатії

За повідомленням Reuters, представники США та Росії провели переговори щодо можливості відновлення постачання російського газу до Європи. Ці обговорення включають потенційну участь американських інвесторів у газотранспортній інфраструктурі, зокрема в проєктах Nord Stream та українській ГТС. Також розглядається варіант, за якого американські компанії виступатимуть посередниками, купуючи російський газ і перепродуючи його європейським споживачам, що може зменшити політичний опір у ЄС.

Ці переговори відбуваються на тлі зусиль адміністрації президента США Дональда Трампа досягти мирної угоди в Україні, що, на думку деяких дипломатів, може бути полегшено через відновлення ролі Росії на європейському газовому ринку.

Європейський контекст: між диверсифікацією та залежністю

Попри зусилля ЄС зменшити залежність від російського газу, деякі країни, такі як Угорщина та Словаччина, продовжують отримувати постачання через трубопровід TurkStream. Крім того, Франція, Бельгія, Іспанія та Нідерланди мають довгострокові контракти на імпорт російського СПГ.

Європейська комісія планує заборонити нові контракти на імпорт російського газу до кінця 2025 року та припинити існуючі до кінця 2027 року. Ці заходи спрямовані на повне припинення енергетичної залежності від Росії, попри можливі політичні та економічні виклики.

Можливі наслідки та перспективи

Відновлення постачання російського газу до Європи через участь США може мати як позитивні, так і негативні наслідки. З одного боку, це може сприяти стабілізації енергетичного ринку та зниженню цін. З іншого — викликає занепокоєння щодо довгострокової енергетичної безпеки та політичної незалежності ЄС.

Критики зазначають, що така стратегія може підірвати зусилля ЄС щодо диверсифікації енергетичних джерел та зміцнення енергетичної автономії. Крім того, існує ризик, що повернення до імпорту російського газу може бути використане як інструмент політичного впливу.

Джерело: НТЦ Псіхєя» mailto:oil@ukroil.com.ua

За матеріалами: Reuters, AP News, Bloomberg.(The Kyiv Independent)