Світовий ринок нафти: зростання видобутку поза ОПЕК+ тисне на ціни

Ціни Brent знижуються через слабкий попит і зростання видобутку; прогноз на 2025 рік – $66/бар.; очікується надлишкова пропозиція.
Попри спроби стабілізувати ринок, зростання видобутку нафти поза межами ОПЕК+ призводить до тиску на ціни. Ключові фактори – надлишок пропозиції, уповільнення глобальної економіки, тарифна невизначеність.
Прогноз цін і видобутку на 2025–2026 роки
- Середня ціна нафти Brent у 2025 році прогнозується на рівні $66/барель, а у 2026 – $59/барель.
- Очікуване збільшення світового виробництва – на 1,4 млн барелів на добу у 2025 році.
- Найбільший внесок у зростання видобутку зроблять США, Канада, Бразилія та Гайана.
- Попит залишається слабким через мляву макроекономічну динаміку.
Ризики для ринку нафти
- Нестабільність торговельної політики може посилити волатильність.
- Невизначеність щодо рішень ОПЕК+ зберігає ризики для цінової стабільності.
- Ймовірне перевищення пропозиції над попитом, що посилює тренд до помірного зниження цін.
Світовий ринок нафти входить у фазу перенасичення, де навіть незначні події можуть викликати істотні коливання цін. Стратегічне планування трейдерів має враховувати високу волатильність.
Джерело: НТЦ Псіхєя
За матеріалами: IEA, Інших джерел