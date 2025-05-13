Світовий ринок LPG: виробництво зростає, але ціни стримує профіцит

Зростання виробництва LPG поза межами OPEC, приріст попиту в Азії, очікуване накопичення глобальних запасів, ризики тарифних конфліктів і геополітичної напруги.
Прогнози та драйвери ринку LPG у 2025 році
Світовий ринок скрапленого нафтового газу (LPG) у 2025 році демонструє суперечливі тенденції: збільшення виробництва поза межами країн OPEC супроводжується повільнішим, порівняно з до-пандемічними показниками, зростанням попиту.
- Виробництво рідких вуглеводнів зросте на 1,2 млн барелів на добу. Левову частку цього зростання забезпечать США, Канада та Бразилія.
- Світовий попит на LPG збільшиться на 1 млн барелів на добу, при цьому найбільший приріст очікується в Китаї та Індії — на 0,2–0,3 млн барелів щоденно.
- Темпи приросту попиту залишаються нижчими за до-пандемічні, що знижує стимул для подальшого зростання цін.
Ризики та очікування
- Глобальні запаси LPG продовжують накопичуватися, створюючи надлишок ресурсу на ринку, що стримує цінові тренди.
- До ключових ризиків на 2025 рік належать:
- геополітична нестабільність, включно з війнами та конфліктами, які зачіпають логістику;
- торговельні обмеження й тарифні війни, особливо між провідними економіками світу.
Очікуване зростання виробництва LPG у країнах, не залучених до угод OPEC, дозволяє ринку частково компенсувати коливання попиту. Але реальна цінова динаміка буде визначатися обсягами запасів та зовнішньополітичними ризиками.
Джерело: НТЦ Псіхєя
За матеріалами: Oilprice Міненерго України IEA