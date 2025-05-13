Світовий ринок LPG: виробництво зростає, але ціни стримує профіцит

Обновлено: Май 13, 2025. Тэги: , , , , , ,

Світовий ринок LPG: виробництво зростає, але ціни стримує профіцит

Зростання виробництва LPG поза межами OPEC, приріст попиту в Азії, очікуване накопичення глобальних запасів, ризики тарифних конфліктів і геополітичної напруги.

Прогнози та драйвери ринку LPG у 2025 році

Світовий ринок скрапленого нафтового газу (LPG) у 2025 році демонструє суперечливі тенденції: збільшення виробництва поза межами країн OPEC супроводжується повільнішим, порівняно з до-пандемічними показниками, зростанням попиту.

  • Виробництво рідких вуглеводнів зросте на 1,2 млн барелів на добу. Левову частку цього зростання забезпечать США, Канада та Бразилія.
  • Світовий попит на LPG збільшиться на 1 млн барелів на добу, при цьому найбільший приріст очікується в Китаї та Індії — на 0,2–0,3 млн барелів щоденно.
  • Темпи приросту попиту залишаються нижчими за до-пандемічні, що знижує стимул для подальшого зростання цін.

Ризики та очікування

  • Глобальні запаси LPG продовжують накопичуватися, створюючи надлишок ресурсу на ринку, що стримує цінові тренди.
  • До ключових ризиків на 2025 рік належать:
    • геополітична нестабільність, включно з війнами та конфліктами, які зачіпають логістику;
    • торговельні обмеження й тарифні війни, особливо між провідними економіками світу.

Очікуване зростання виробництва LPG у країнах, не залучених до угод OPEC, дозволяє ринку частково компенсувати коливання попиту. Але реальна цінова динаміка буде визначатися обсягами запасів та зовнішньополітичними ризиками.

Джерело: НТЦ Псіхєя
За матеріалами: Oilprice Міненерго України IEA

Автор:

(Всего статей: 10)

Связаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоти, Енергетика, Компанії, Метан, Офіціоз, Торгівля

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Назва Вшої компанії (обов'язково):

Ваш номер телефона:

Ваш E-Mail (обов'язково):

Ваше повідомлення:

Прохання виправити! :)

Помилка:

Як правильно: