США: ціни на газ знизилися попри рекордний експорт LNG

Обновлено: Май 13, 2025. Тэги: , , , , , , , , ,

Природний газ у США подешевшав до $3,12/MMBtu попри зростання експорту зрідженого природного газу (LNG). Основні чинники – тепла весна та високий рівень видобутку. У другій половині 2025 року очікується зростання до $4,10/MMBtu.

Сезонні чинники стримують ціни

  • Весна 2025 року виявилася аномально теплою, що знизило попит на опалення.
  • Рівень видобутку газу залишається високим, створюючи профіцит пропозиції.
  • Активне зростання експорту LNG не компенсує внутрішнє зниження попиту.

Очікування і прогнози

  • Ціни на газ можуть досягти $4,10/MMBtu у 3–4 кварталах 2025 року.
  • Попит зросте через підвищення споживання у промисловості та генерації електроенергії.
  • Прогноз оцінюється як стримано позитивний.

Ризики і виклики

  • Ціни можуть коливатися під впливом погодно-кліматичних умов.
  • Логістичні обмеження у експортній інфраструктурі залишаються значущими.

Попри активний експорт LNG, внутрішній ринок США стикається з надлишком ресурсу. У другій половині року ціни можуть піти вгору, якщо спекотне літо посилить попит на електроенергію для кондиціювання.

Джерело: НТЦ Псіхєя
За матеріалами: IEAІнших джерел

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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