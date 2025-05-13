США: ціни на газ знизилися попри рекордний експорт LNG

Природний газ у США подешевшав до $3,12/MMBtu попри зростання експорту зрідженого природного газу (LNG). Основні чинники – тепла весна та високий рівень видобутку. У другій половині 2025 року очікується зростання до $4,10/MMBtu.
Сезонні чинники стримують ціни
- Весна 2025 року виявилася аномально теплою, що знизило попит на опалення.
- Рівень видобутку газу залишається високим, створюючи профіцит пропозиції.
- Активне зростання експорту LNG не компенсує внутрішнє зниження попиту.
Очікування і прогнози
- Ціни на газ можуть досягти $4,10/MMBtu у 3–4 кварталах 2025 року.
- Попит зросте через підвищення споживання у промисловості та генерації електроенергії.
- Прогноз оцінюється як стримано позитивний.
Ризики і виклики
- Ціни можуть коливатися під впливом погодно-кліматичних умов.
- Логістичні обмеження у експортній інфраструктурі залишаються значущими.
Попри активний експорт LNG, внутрішній ринок США стикається з надлишком ресурсу. У другій половині року ціни можуть піти вгору, якщо спекотне літо посилить попит на електроенергію для кондиціювання.
Джерело: НТЦ Псіхєя
За матеріалами: IEA, Інших джерел