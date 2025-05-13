Китай нарощує імпорт нафти не через попит, а для накопичення дешевих запасів

Зростання імпорту сирої нафти Китаєм у березні-квітні пояснюється накопиченням запасів, а не зростанням попиту. На це вплинули низькі ціни та ризики постачання через санкції США.
Стратегія попередження: китайські нафтопереробники поспішають із закупівлями
- У квітні імпорт сирої нафти Китаєм зріс на 7,5% у річному вимірі і досяг 11,69 млн барелів на добу.
- У березні імпорт перевищив 12 млн барелів на добу, що стало найвищим показником з серпня 2023 року.
- Основна причина – не зростання споживання, а створення стратегічних запасів на тлі побоювань щодо обмежень постачання з боку іранських і російських постачальників.
Аналітика та оцінки обсягів накопичень
- Офіційні дані Китаю щодо імпорту, видобутку та переробки нафти дозволили аналітикам Reuters оцінити, що у березні Китай накопичував до 1,74 млн барелів щодоби.
- У квітні середній темп зростання запасів становив понад 1,1 млн барелів на добу, згідно з даними компанії Vortexa.
- Коефіцієнт заповнення резервуарів становив лише 62% у квітні, що дає можливість продовжувати поповнення запасів у майбутньому.
Чинники впливу: ціни, санкції, сезонний ремонт
- Зниження цін на нафту у попередні місяці сприяє активнішій закупівлі.
- Побоювання щодо жорсткіших санкцій з боку США змусили китайських нафтопереробників посилити бронювання постачань з моря та поповнити наземні резервуари.
- Сезонне технічне обслуговування нафтопереробних заводів також дозволяє перенаправити частину потоку на зберігання.
“Невизначеність і зниження цін на нафту стимулюють агресивне накопичення запасів з боку китайських гігантів, тоді як імпорт нафти з країн під санкціями тримається поблизу рекордних рівнів,” — написала Емма Лі, старша аналітикиня ринку Vortexa.
Джерело: НТЦ Псіхєя
За матеріалами: OilPrice, Reuters, Інших джерел