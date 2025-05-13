Китай нарощує імпорт нафти не через попит, а для накопичення дешевих запасів

Обновлено: Май 13, 2025. Тэги: , , , , , , , , , ,

Китай нарощує імпорт нафти не через попит, а для накопичення дешевих запасів

Зростання імпорту сирої нафти Китаєм у березні-квітні пояснюється накопиченням запасів, а не зростанням попиту. На це вплинули низькі ціни та ризики постачання через санкції США.

Стратегія попередження: китайські нафтопереробники поспішають із закупівлями

  • У квітні імпорт сирої нафти Китаєм зріс на 7,5% у річному вимірі і досяг 11,69 млн барелів на добу.
  • У березні імпорт перевищив 12 млн барелів на добу, що стало найвищим показником з серпня 2023 року.
  • Основна причина – не зростання споживання, а створення стратегічних запасів на тлі побоювань щодо обмежень постачання з боку іранських і російських постачальників.

Аналітика та оцінки обсягів накопичень

  • Офіційні дані Китаю щодо імпорту, видобутку та переробки нафти дозволили аналітикам Reuters оцінити, що у березні Китай накопичував до 1,74 млн барелів щодоби.
  • У квітні середній темп зростання запасів становив понад 1,1 млн барелів на добу, згідно з даними компанії Vortexa.
  • Коефіцієнт заповнення резервуарів становив лише 62% у квітні, що дає можливість продовжувати поповнення запасів у майбутньому.

Чинники впливу: ціни, санкції, сезонний ремонт

  • Зниження цін на нафту у попередні місяці сприяє активнішій закупівлі.
  • Побоювання щодо жорсткіших санкцій з боку США змусили китайських нафтопереробників посилити бронювання постачань з моря та поповнити наземні резервуари.
  • Сезонне технічне обслуговування нафтопереробних заводів також дозволяє перенаправити частину потоку на зберігання.

“Невизначеність і зниження цін на нафту стимулюють агресивне накопичення запасів з боку китайських гігантів, тоді як імпорт нафти з країн під санкціями тримається поблизу рекордних рівнів,” — написала Емма Лі, старша аналітикиня ринку Vortexa.


Джерело: НТЦ Псіхєя
За матеріалами: OilPrice, Reuters, Інших джерел

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(Всего статей: 12)

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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