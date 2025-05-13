Скасування тарифів Китаєм стимулює зростання експорту етану зі США

Китай скасував 125% тариф на етан, що відкриває шлях для активізації експорту зі США. Очікується, що виробництво сягне 2,9 млн барелів на добу у 2025 році. Зростання попиту на етилен в Азії та Європі також підтримує позитивну динаміку.
Сприятливе поєднання цін та попиту
- Скасування високого імпортного мита Китаєм на етан відкриває нові можливості для американських постачальників
- Виробництво етану в США продовжує зростати, з прогнозом у 2,9 млн б/с у 2025 році
- Азійські та європейські нафтохімічні гіганти нарощують попит на етилен – ключовий продукт переробки етану
- Конкурентна перевага США – це низька собівартість виробництва етану завдяки розвиненій інфраструктурі сланцевого газу
Перспективи та виклики
- Прогноз – позитивний: очікується подальше зростання виробництва та експорту
- Попит залишається стабільним завдяки відновленню промислового виробництва в Азії та Європі
- Основні ризики – тарифна політика і логістичні виклики, зокрема доступ до портів та фрахт
Скасування тарифів – це сильний сигнал для ринку. Очікується, що обсяги постачання етану зі США зростатимуть у найближчі роки.
Джерело: НТЦ Псіхєя
За матеріалами: IEA, Інших джерел