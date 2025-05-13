Скасування тарифів Китаєм стимулює зростання експорту етану зі США

Обновлено: Май 13, 2025. Тэги: , , , , , , , , ,

Скасування тарифів Китаєм стимулює зростання експорту етану зі США

Китай скасував 125% тариф на етан, що відкриває шлях для активізації експорту зі США. Очікується, що виробництво сягне 2,9 млн барелів на добу у 2025 році. Зростання попиту на етилен в Азії та Європі також підтримує позитивну динаміку.

Сприятливе поєднання цін та попиту

  • Скасування високого імпортного мита Китаєм на етан відкриває нові можливості для американських постачальників
  • Виробництво етану в США продовжує зростати, з прогнозом у 2,9 млн б/с у 2025 році
  • Азійські та європейські нафтохімічні гіганти нарощують попит на етилен – ключовий продукт переробки етану
  • Конкурентна перевага США – це низька собівартість виробництва етану завдяки розвиненій інфраструктурі сланцевого газу

Перспективи та виклики

  • Прогноз – позитивний: очікується подальше зростання виробництва та експорту
  • Попит залишається стабільним завдяки відновленню промислового виробництва в Азії та Європі
  • Основні ризики – тарифна політика і логістичні виклики, зокрема доступ до портів та фрахт

Скасування тарифів – це сильний сигнал для ринку. Очікується, що обсяги постачання етану зі США зростатимуть у найближчі роки.

Джерело: НТЦ Псіхєя
За матеріалами: IEAІнших джерел

Автор:

(Всего статей: 14)

Связаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
«
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоти, Енергетика, Компанії, Метан, Офіціоз, Торгівля

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Назва Вшої компанії (обов'язково):

Ваш номер телефона:

Ваш E-Mail (обов'язково):

Ваше повідомлення:

Прохання виправити! :)

Помилка:

Як правильно: