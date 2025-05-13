Стабільний ринок бутану в США: чинники попиту й ризики

Ринок бутану в США демонструє стабільність попри конкуренцію з іншими фракціями.
Очікуване зростання попиту з боку нафтохімії та експорту не створює значного цінового тиску. Водночас, ринок залишається вразливим до погодних умов і специфіки переробки нафти.
Попит та баланс на ринку
- Очікується помірне зростання попиту з боку нафтохімічного сектору та експортерів.
- Бутан конкурує з пропаном та бензином, що обмежує розширення частки ринку.
- Рівні виробництва і запасів залишаються стабільними, без різких коливань.
Фактори впливу та потенційні ризики
- Поточна ситуація не передбачає суттєвих цінових змін.
- Метеоумови можуть вплинути на внутрішнє споживання бутану.
- Сезонність та темпи переробки нафти залишаються критичними факторами.
Наразі ринок бутану в США має прогнозовану динаміку, однак для трейдерів важливо уважно відстежувати погодні умови та темпи переробки. Саме ці чинники можуть несподівано змінити рівновагу попиту й пропозиції.
Джерело: НТЦ Псіхєя
За матеріалами: IEA Інших джерел