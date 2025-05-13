Стабільний ринок бутану в США: чинники попиту й ризики

Обновлено: Май 13, 2025. Тэги: , , , , , , , , ,

Стабільний ринок бутану в США: чинники попиту й ризики

Ринок бутану в США демонструє стабільність попри конкуренцію з іншими фракціями.

Очікуване зростання попиту з боку нафтохімії та експорту не створює значного цінового тиску. Водночас, ринок залишається вразливим до погодних умов і специфіки переробки нафти.

Попит та баланс на ринку

  • Очікується помірне зростання попиту з боку нафтохімічного сектору та експортерів.
  • Бутан конкурує з пропаном та бензином, що обмежує розширення частки ринку.
  • Рівні виробництва і запасів залишаються стабільними, без різких коливань.

Фактори впливу та потенційні ризики

  • Поточна ситуація не передбачає суттєвих цінових змін.
  • Метеоумови можуть вплинути на внутрішнє споживання бутану.
  • Сезонність та темпи переробки нафти залишаються критичними факторами.

Наразі ринок бутану в США має прогнозовану динаміку, однак для трейдерів важливо уважно відстежувати погодні умови та темпи переробки. Саме ці чинники можуть несподівано змінити рівновагу попиту й пропозиції.

Джерело: НТЦ Псіхєя

За матеріалами: IEA Інших джерел

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(Всего статей: 14)

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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