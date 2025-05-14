США відновлять поповнення стратегічного нафтогазового резерву

Конгрес США пропонує виділити $1.5 мільярда для поповнення СТР у 2026 році. Збільшення фінансування еквівалентне закупівлі 22 мільйонів барелів нафти. Пропозиція включає також витрати на утримання резерву у розмірі 220 мільйонів доларів.
Конгрес США рекомендує виділити $1.5 мільярда для поповнення стратегічного нафтогазового резерву (СТР) у 2026 фінансовому році, що дозволить закупити 22 мільйони барелів нафти та покрити витрати на його утримання в розмірі 220 мільйонів доларів.
Рекомендація щодо поповнення СТР
- За словами членів Енергетичного та торгового комітету Конгресу США, дане рішення спрямоване на зміцнення енергетичної безпеки країни.
- Пропозиція містить необхідність поповнення резерву на 22 мільйони барелів в рамках бюджету на 2026 рік.
- Витрати на утримання резерву оцінюються в 220 мільйонів доларів.
«Це важливе рішення для зміцнення стратегічних запасів США, які можуть бути використані в умовах нафтогазової кризи», — зазначив експерт з енергетичної політики.
Джерело: НТЦ Псіхєя
За матеріалами: oilprice.com