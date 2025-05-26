Енергосистема України працює збалансовано, тривають відновлювальні роботи

Обновлено: Май 26, 2025. Тэги: , , , , , , , , ,

Енергосистема України працює збалансовано, тривають відновлювальні роботи

Станом на 26 травня 2025 року енергосистема України функціонує збалансовано. Планових відключень не передбачено. Водночас тривають відновлювальні роботи на пошкоджених енергооб’єктах, а також ремонтна підготовка до опалювального сезону. Споживання електроенергії нижче порівняно з аналогічною добою 2024 року. Споживачів просять раціоналізувати використання електроенергії.

Генерація та споживання: стабільність на фоні ремонтів

  • Система збалансована, обмеження для населення не застосовуються
  • Споживання електроенергії знизилось — через помірні погодні умови
  • Виконуються планові ремонти обладнання з урахуванням підготовки до пікових навантажень улітку та взимку

Енергетики наголошують: важливо раціонально використовувати електроенергію, особливо в години пікового навантаження — вранці з 07:00 до 10:00 та ввечері з 19:00 до 22:00. Це дозволяє знизити навантаження на систему та підвищити її надійність.

Ситуація на ЗАЕС: рівень безпеки контрольований

  • Рівень води у ставку-охолоджувачі ЗАЕС становить 14,01 м
  • Цього об’єму достатньо для потреб безпечного функціонування станції

«Попри попередні атаки на енергоінфраструктуру, енергосистема України утримує стабільний режим роботи. Пріоритет – забезпечення надійності в літній період і підготовка до осінньо-зимового сезону».

Джерело: НТЦ Псіхєя За матеріалами: Міненерго України

Автор:

(Всего статей: 1673)

Директор НТЦ «Психея»Связаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоти, Енергетика, Компанії, Метан, Офіціоз, Торгівля

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Назва Вшої компанії (обов'язково):

Ваш номер телефона:

Ваш E-Mail (обов'язково):

Ваше повідомлення:

Прохання виправити! :)

Помилка:

Як правильно: