Енергосистема України працює збалансовано, тривають відновлювальні роботи

Станом на 26 травня 2025 року енергосистема України функціонує збалансовано. Планових відключень не передбачено. Водночас тривають відновлювальні роботи на пошкоджених енергооб’єктах, а також ремонтна підготовка до опалювального сезону. Споживання електроенергії нижче порівняно з аналогічною добою 2024 року. Споживачів просять раціоналізувати використання електроенергії.
Генерація та споживання: стабільність на фоні ремонтів
- Система збалансована, обмеження для населення не застосовуються
- Споживання електроенергії знизилось — через помірні погодні умови
- Виконуються планові ремонти обладнання з урахуванням підготовки до пікових навантажень улітку та взимку
Енергетики наголошують: важливо раціонально використовувати електроенергію, особливо в години пікового навантаження — вранці з 07:00 до 10:00 та ввечері з 19:00 до 22:00. Це дозволяє знизити навантаження на систему та підвищити її надійність.
Ситуація на ЗАЕС: рівень безпеки контрольований
- Рівень води у ставку-охолоджувачі ЗАЕС становить 14,01 м
- Цього об’єму достатньо для потреб безпечного функціонування станції
«Попри попередні атаки на енергоінфраструктуру, енергосистема України утримує стабільний режим роботи. Пріоритет – забезпечення надійності в літній період і підготовка до осінньо-зимового сезону».
Джерело: НТЦ Псіхєя За матеріалами: Міненерго України