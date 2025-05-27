Попри святкову тишу на ринках США, ціни на нафту залишаються стабільними, тоді як увага інвесторів зосереджена на майбутньому засіданні ОПЕК+, де можуть бути ухвалені нові рішення щодо видобутку на липень.
Очікування ринку напередодні рішень ОПЕК+
- Зустріч восьми країн ОПЕК+, які раніше оголосили про добровільне скорочення видобутку, перенесена на 31 травня — на день раніше від запланованої дати.
- Поточні котирування: нафта Brent завершила торги зниженням на 4 центи — до $64,74 за барель, а WTI залишилася на рівні $61,53 за барель.
- Міністерська онлайн-зустріч ОПЕК та її союзників, зокрема за участі росії, запланована на 28 травня.
Торги були маловолатильними через святкування Memorial Day у США.
- За попередніми оцінками, на зустрічі можуть погодити збільшення видобутку на 411 тис. барелів на добу у липні.
- Попри оголошення про квоти, у квітні ОПЕК дещо знизила видобуток — це посилило невизначеність на ринку.
«Здається, ринок уже втомився від постійних заголовків», — зазначив аналітик з Торонто та засновник видання Commodity Context Рорі Джонстон. «Інвестори чекають реальних дій, а не лише обіцянок».
Політичний фактор: позиція США впливає на ціни
- Президент США Дональд Трамп продовжив термін торговельних переговорів з ЄС до 9 липня, що тимчасово зменшило напругу щодо можливого зменшення попиту на паливо через тарифи.
- Трамп також заявив, що розглядає можливість запровадження нових санкцій проти москви у зв’язку з найбільшою авіаційною атакою рф на Україну з початку війни.
«Заява Трампа про відтермінування тарифів для ЄС і можливі санкції проти росії сьогодні помірно підтримали ціни на нафту», — зазначив аналітик UBS Джованні Стауново.
Джерело: Terminal
За матеріалами:
Reuters: Oil prices steady ahead of key OPEC+ decision
Oilprice: OPEC to Decide on Output at May 31 Meeting