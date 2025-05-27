Попри святкову тишу на ринках США, ціни на нафту залишаються стабільними

Обновлено: Май 27, 2025. Тэги: , , , , , , , , , , ,

Попри святкову тишу на ринках США, ціни на нафту залишаються стабільними

Попри святкову тишу на ринках США, ціни на нафту залишаються стабільними, тоді як увага інвесторів зосереджена на майбутньому засіданні ОПЕК+, де можуть бути ухвалені нові рішення щодо видобутку на липень.

Очікування ринку напередодні рішень ОПЕК+

  • Зустріч восьми країн ОПЕК+, які раніше оголосили про добровільне скорочення видобутку, перенесена на 31 травня — на день раніше від запланованої дати.
  • Поточні котирування: нафта Brent завершила торги зниженням на 4 центи — до $64,74 за барель, а WTI залишилася на рівні $61,53 за барель.
  • Міністерська онлайн-зустріч ОПЕК та її союзників, зокрема за участі росії, запланована на 28 травня.

Торги були маловолатильними через святкування Memorial Day у США.

  • За попередніми оцінками, на зустрічі можуть погодити збільшення видобутку на 411 тис. барелів на добу у липні.
  • Попри оголошення про квоти, у квітні ОПЕК дещо знизила видобуток — це посилило невизначеність на ринку.

«Здається, ринок уже втомився від постійних заголовків», — зазначив аналітик з Торонто та засновник видання Commodity Context Рорі Джонстон. «Інвестори чекають реальних дій, а не лише обіцянок».

Політичний фактор: позиція США впливає на ціни

  • Президент США Дональд Трамп продовжив термін торговельних переговорів з ЄС до 9 липня, що тимчасово зменшило напругу щодо можливого зменшення попиту на паливо через тарифи.
  • Трамп також заявив, що розглядає можливість запровадження нових санкцій проти москви у зв’язку з найбільшою авіаційною атакою рф на Україну з початку війни.

«Заява Трампа про відтермінування тарифів для ЄС і можливі санкції проти росії сьогодні помірно підтримали ціни на нафту», — зазначив аналітик UBS Джованні Стауново.

 

Джерело: Terminal
За матеріалами:

Reuters: Oil prices steady ahead of key OPEC+ decision
Oilprice: OPEC to Decide on Output at May 31 Meeting

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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