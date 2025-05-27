У Катовіце відбувся Європейський конгрес з питань скрапленого газу

23–24 травня в польському місті Катовіце відбувся ключовий галузевий захід — Європейський конгрес з питань скрапленого газу, що зібрав представників понад 390 організацій з усієї Європи. Учасники обговорили роль LPG у майбутньому енергетики ЄС, виклики декарбонізації та перспективи інновацій.
Конгрес у фокусі енергетичного переходу
- Захід тривав з 20 по 22 травня 2025 року і став наймасштабнішим за останні роки форумом з питань LPG в Європі.
- Участь взяли понад 390 організацій та 110 експонентів, серед яких національні асоціації, компанії постачання, логістичні оператори та інноваційні стартапи.
- Основна увага була приділена ролі скрапленого газу в енергетичному переході та сталому розвитку.
- Обговорювалися технічні інновації у сфері зберігання, дистрибуції та екологізації LPG-інфраструктури.
«Європейський ринок LPG відіграє важливу роль у досягненні кліматичних цілей — особливо в умовах скорочення постачання трубопровідного газу та необхідності децентралізованих рішень», — відзначили організатори заходу.
Джерело: Terminal
За матеріалами: European Liquid Gas Congress