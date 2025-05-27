Ціни на дизельне паливо в Європі впали до мінімуму за три роки, зменшуючи витрати логістичних компаній

Стабільне зниження цін на дизельне паливо в Європі з початку 2025 року зумовило позитивні зміни в логістичному секторі. Водночас структурні виклики в галузі залишаються чинниками ризику для її розвитку.
Цінова динаміка: дизель дешевшає, логістика адаптується
- Середня ціна дизельного палива в ЄС у травні 2025 року становила €1,52 за літр, що є найнижчим показником з травня 2022 року.
- У Франції зафіксоване зниження цін на 6,6% з початку року, у Нідерландах — на 8,1%.
- У Великій Британії ціна знизилася до 138,8 пенсів за літр — мінімум з липня 2021 року.
Вплив на галузь логістики
- Зменшення витрат на перевезення сприяє підвищенню конкурентоспроможності логістичних компаній.
- Ціни на паливо безпосередньо впливають на паливні надбавки у контрактах, забезпечуючи певну стабільність витрат для замовників.
- У першому кварталі 2025 року спотові тарифи знизилися на 3,8 пункту, контрактні — на 2,3 пункту.
Структурні виклики залишаються
- Брак водіїв: понад 426 000 вакансій у ЄС.
- Зниження реєстрацій нових вантажівок на 16% у першому кварталі 2025 року.
- Слабкий попит на товари й послуги обмежує підвищення тарифів навіть попри зменшення витрат.
«Зниження цін на дизельне паливо зменшує витрати на логістику, але слабкий попит на ринку обмежує можливості для підвищення тарифів», — зазначив аналітик Nathaniel Donaldson.
«Зниження цін на дизельне паливо принесло тимчасове полегшення для логістичних компаній, але структурні проблеми, такі як нестача водіїв та зниження попиту, залишаються актуальними», — підкреслив Майкл Кловер, керівник відділу комерційного розвитку Ti.
Джерело: Terminal
За матеріалами: Ti Insight, Eurostat, RHA UK