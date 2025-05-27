Ціни на дизельне паливо в Європі впали до мінімуму за три роки, зменшуючи витрати логістичних компаній

Обновлено: Май 27, 2025. Тэги: , , , , , , , , , , , , ,

Ціни на дизельне паливо в Європі впали до мінімуму за три роки, зменшуючи витрати логістичних компаній

Стабільне зниження цін на дизельне паливо в Європі з початку 2025 року зумовило позитивні зміни в логістичному секторі. Водночас структурні виклики в галузі залишаються чинниками ризику для її розвитку.

Цінова динаміка: дизель дешевшає, логістика адаптується

  • Середня ціна дизельного палива в ЄС у травні 2025 року становила €1,52 за літр, що є найнижчим показником з травня 2022 року.
  • У Франції зафіксоване зниження цін на 6,6% з початку року, у Нідерландах — на 8,1%.
  • У Великій Британії ціна знизилася до 138,8 пенсів за літр — мінімум з липня 2021 року.

Вплив на галузь логістики

  • Зменшення витрат на перевезення сприяє підвищенню конкурентоспроможності логістичних компаній.
  • Ціни на паливо безпосередньо впливають на паливні надбавки у контрактах, забезпечуючи певну стабільність витрат для замовників.
  • У першому кварталі 2025 року спотові тарифи знизилися на 3,8 пункту, контрактні — на 2,3 пункту.

Структурні виклики залишаються

  • Брак водіїв: понад 426 000 вакансій у ЄС.
  • Зниження реєстрацій нових вантажівок на 16% у першому кварталі 2025 року.
  • Слабкий попит на товари й послуги обмежує підвищення тарифів навіть попри зменшення витрат.

«Зниження цін на дизельне паливо зменшує витрати на логістику, але слабкий попит на ринку обмежує можливості для підвищення тарифів», — зазначив аналітик Nathaniel Donaldson.

«Зниження цін на дизельне паливо принесло тимчасове полегшення для логістичних компаній, але структурні проблеми, такі як нестача водіїв та зниження попиту, залишаються актуальними», — підкреслив Майкл Кловер, керівник відділу комерційного розвитку Ti.

Джерело: Terminal
За матеріалами: Ti InsightEurostatRHA UK

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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