Рекордний видобуток нафти в США на тлі падіння внутрішнього попиту: сигнал для глобального енергоринку

Попри рекордні обсяги видобутку сирої нафти у США, внутрішнє споживання знижується, що створює потенційні ризики для переробників та експортерів у переддень літнього сезону активного попиту на пальне.

Рекордна пропозиція — слабкий попит: виклик для енергетичного балансу

Згідно з останніми даними Управління енергетичної інформації США (EIA), у березні 2025 року видобуток сирої нафти в країні сягнув історичного максимуму — 13,488 млн барелів на добу, обійшовши попередній рекорд у 13,450 млн барелів, зафіксований у жовтні 2024 року.

Зростання видобутку забезпечили оператори з Перміану та узбережжя Мексиканської затоки, попри уповільнення бурових робіт в інших регіонах.

забезпечили оператори з Перміану та узбережжя Мексиканської затоки, попри уповільнення бурових робіт в інших регіонах. Сумарне споживання нафтопродуктів у березні становило лише 19,95 млн барелів на добу — найнижчий показник за останній рік , що викликає занепокоєння перед літнім сезоном водіїв.

у березні становило лише 19,95 млн барелів на добу — , що викликає занепокоєння перед літнім сезоном водіїв. Імпорт сирої нафти склав 178,4 млн барелів, а імпорт готових продуктів — 17,8 млн барелів, включаючи компоненти для змішування бензину та авіаційне паливо.

Попри рекордну пропозицію, нафтові компанії США скорочують бурові активності. Кількість бурових установок зменшувалась п’ять тижнів поспіль у травн*, впавши до 563 — мінімального рівня з кінця 2021 року.

Кількість нафтоспрямованих бурових установок впала до 461, із зниженням у Перміані та Нью-Мексико.

Причина — капітальна дисципліна: компанії зосереджуються на зменшенні боргів і поверненні коштів акціонерам.

«Парадоксальна ситуація: США видобувають більше нафти, ніж будь-коли, але одночасно скорочують інвестиції та обсяги буріння, що може створити енергетичну нестабільність у середньостроковій перспективі», — зазначив директор НТЦ «Псіхєя» Сергій Сапєгін.

Джерело: Terminal

За матеріалами: OilPrice.com, EIA Petroleum Supply Monthly

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