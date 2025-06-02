Рекордний видобуток нафти в США на тлі падіння внутрішнього попиту: сигнал для глобального енергоринку

Обновлено: Июнь 02, 2025. Тэги: , , , , , , , , , ,

Попри рекордні обсяги видобутку сирої нафти у США, внутрішнє споживання знижується, що створює потенційні ризики для переробників та експортерів у переддень літнього сезону активного попиту на пальне.

Рекордна пропозиція — слабкий попит: виклик для енергетичного балансу

Згідно з останніми даними Управління енергетичної інформації США (EIA), у березні 2025 року видобуток сирої нафти в країні сягнув історичного максимуму — 13,488 млн барелів на добу, обійшовши попередній рекорд у 13,450 млн барелів, зафіксований у жовтні 2024 року.

  • Зростання видобутку забезпечили оператори з Перміану та узбережжя Мексиканської затоки, попри уповільнення бурових робіт в інших регіонах.
  • Сумарне споживання нафтопродуктів у березні становило лише 19,95 млн барелів на добу — найнижчий показник за останній рік, що викликає занепокоєння перед літнім сезоном водіїв.
  • Імпорт сирої нафти склав 178,4 млн барелів, а імпорт готових продуктів — 17,8 млн барелів, включаючи компоненти для змішування бензину та авіаційне паливо.

Попри рекордну пропозицію, нафтові компанії США скорочують бурові активності. Кількість бурових установок зменшувалась п’ять тижнів поспіль у травн*, впавши до 563 — мінімального рівня з кінця 2021 року.

  • Кількість нафтоспрямованих бурових установок впала до 461, із зниженням у Перміані та Нью-Мексико.
  • Причина — капітальна дисципліна: компанії зосереджуються на зменшенні боргів і поверненні коштів акціонерам.

«Парадоксальна ситуація: США видобувають більше нафти, ніж будь-коли, але одночасно скорочують інвестиції та обсяги буріння, що може створити енергетичну нестабільність у середньостроковій перспективі», — зазначив директор НТЦ «Псіхєя» Сергій Сапєгін.

Джерело: Terminal
За матеріалами: OilPrice.com, EIA Petroleum Supply Monthly
Додаткові джерела інформації по темі:

* Reuters: US oil production hits record high
* S\&P Global: EIA March crude output sets record, demand drops
* Bloomberg: US oil glut grows as demand weakens ahead of summer

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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