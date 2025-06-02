Індія та Бразилія активізують енергетичний перехід: ставка на етанол, біопаливо та інвестиції у декарбонізацію

Індія підвищує цільовий рівень вмісту етанолу у бензині до 30%, а Бразилія залучає трильйони доларів інвестицій у чисту енергетику, роблячи ставку на біопаливо, електротранспорт та стале авіаційне пальне. Обидві країни прагнуть зменшити залежність від викопного палива й відігравати провідну роль у глобальній декарбонізації.
Глобальні зрушення в енергетичному балансі: приклади Індії та Бразилії
- Індія оголосила про нову мету — підвищити вміст етанолу у бензині до 30%, попри вже дострокове досягнення цілі в 20%, запланованої на 2025 рік. Такий крок має знизити імпорт нафти та шкідливі викиди.
- Сировинною основою для етанолу залишається цукрова тростина, однак її виробництво неухильно знижується з 2022 року, що створює виклики для забезпечення стабільних постачань.
- Ціна етанолу в Індії наразі становить близько 85,16 рупій за долар, що впливає на собівартість суміші з бензином.
- Бразилія має найчистіше вироблення електроенергії серед країн G20, зі значною часткою вітрової та сонячної генерації, а також розвитком систем накопичення енергії.
- Електромобілі набирають популярності — продажі досягли шестизначних показників, і китайські виробники планують будівництво заводів у країні.
- Бразильська індустрія біопалива має потенціал у сфері постачань стійкого авіаційного пального (SAF), що вже покриває 45% глобального попиту на авіаційне пальне.
- Інвестиційна привабливість Бразилії у період переходу до нульових викидів становить $6 трлн до 2050 року, включно з розвитком водневої та зеленої сталеливарної промисловості.
- Очікується завершення роботи над національною таксономією сталого розвитку наприкінці 2025 року, що посилить систему сталого фінансування в країні.
«Ставка на етанол і біопаливо є стратегічною для країн, які не мають значних запасів нафти. Це дозволяє зміцнити енергетичну незалежність і активізувати місцеву переробку агропродуктів, що дуже актуально для України з точки зору 100% залежності від імпорту нафопродуктів», — зазначив директор НТЦ «Псіхєя» Сергій Сапєгін.
Джерело: Terminal
За матеріалами: The Hindu, BloombergNEF
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Reuters: India’s ethanol ambitions to boost energy security
IEA: Renewables 2025 – Global Outlook