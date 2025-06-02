Індія та Бразилія активізують енергетичний перехід: ставка на етанол, біопаливо та інвестиції у декарбонізацію

Обновлено: Июнь 02, 2025. Тэги: , , , , , , , , , , , ,

Індія та Бразилія активізують енергетичний перехід: ставка на етанол, біопаливо та інвестиції у декарбонізацію

Індія підвищує цільовий рівень вмісту етанолу у бензині до 30%, а Бразилія залучає трильйони доларів інвестицій у чисту енергетику, роблячи ставку на біопаливо, електротранспорт та стале авіаційне пальне. Обидві країни прагнуть зменшити залежність від викопного палива й відігравати провідну роль у глобальній декарбонізації.

Глобальні зрушення в енергетичному балансі: приклади Індії та Бразилії

  • Індія оголосила про нову мету — підвищити вміст етанолу у бензині до 30%, попри вже дострокове досягнення цілі в 20%, запланованої на 2025 рік. Такий крок має знизити імпорт нафти та шкідливі викиди.
  • Сировинною основою для етанолу залишається цукрова тростина, однак її виробництво неухильно знижується з 2022 року, що створює виклики для забезпечення стабільних постачань.
  • Ціна етанолу в Індії наразі становить близько 85,16 рупій за долар, що впливає на собівартість суміші з бензином.
  • Бразилія має найчистіше вироблення електроенергії серед країн G20, зі значною часткою вітрової та сонячної генерації, а також розвитком систем накопичення енергії.
  • Електромобілі набирають популярності — продажі досягли шестизначних показників, і китайські виробники планують будівництво заводів у країні.
  • Бразильська індустрія біопалива має потенціал у сфері постачань стійкого авіаційного пального (SAF), що вже покриває 45% глобального попиту на авіаційне пальне.
  • Інвестиційна привабливість Бразилії у період переходу до нульових викидів становить $6 трлн до 2050 року, включно з розвитком водневої та зеленої сталеливарної промисловості.
  • Очікується завершення роботи над національною таксономією сталого розвитку наприкінці 2025 року, що посилить систему сталого фінансування в країні.

«Ставка на етанол і біопаливо є стратегічною для країн, які не мають значних запасів нафти. Це дозволяє зміцнити енергетичну незалежність і активізувати місцеву переробку агропродуктів, що дуже актуально для України з точки зору 100% залежності від імпорту нафопродуктів», — зазначив директор НТЦ «Псіхєя» Сергій Сапєгін.

Джерело: Terminal
За матеріалами: The Hindu, BloombergNEF

Додаткові джерела інформації по темі:

Reuters: India’s ethanol ambitions to boost energy security
IEA: Renewables 2025 – Global Outlook

Автор:

(Всего статей: 39)

Связаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоти, Енергетика, Компанії, Метан, Офіціоз, Торгівля

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Назва Вшої компанії (обов'язково):

Ваш номер телефона:

Ваш E-Mail (обов'язково):

Ваше повідомлення:

Прохання виправити! :)

Помилка:

Як правильно: