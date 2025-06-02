Скасування податкових пільг у США ставить під загрозу розвиток водневої енергетики
Законопроєкт, нещодавно ухвалений Палатою представників США, передбачає скасування ключових податкових пільг для виробництва чистого водню, що може серйозно вплинути на енергетичну галузь країни.
Майбутнє водневої енергетики під питанням
Новий законопроєкт, відомий як «One Big Beautiful Bill», передбачає скасування податкових кредитів, зокрема 45V, які стимулювали розвиток проєктів з виробництва чистого водню та аміаку. Ці пільги були ключовими для економічної доцільності таких проєктів.
- Скасування 45V може призвести до зупинки або перегляду понад 40 проєктів у Луїзіані, включаючи інвестиції компаній Air Products, Clean Hydrogen Works та Bia Energy.
- Компанія Plug Power попереджає, що обмеження 45V може негативно вплинути на її поточні проєкти з виробництва водню.
- Паралельно, податкові кредити 45Q для проєктів з уловлювання та зберігання вуглецю залишаються в силі, що підтримує інвестиції у цю сферу.
«Скасування податкових пільг для виробництва чистого водню може серйозно вплинути на енергетичну незалежність США та їхню роль у глобальному переході до чистої енергії,» — зазначив директор НТЦ «Псіхєя» Сергій Сапєгін.
Джерело: Terminal
За матеріалами: Financial Times, AP News, Reuters
Додаткові джерела інформації по темі:
* Politico: Tesla критикує плани скасування податкових пільг для чистої енергії
* Reuters: Законопроєкт Трампа ставить під загрозу плани з виробництва чистої енергії
* Sidley: Палата представників США прискорює скасування податкових пільг для відновлюваної енергії