Обновлено: Июнь 02, 2025. Тэги: , , , , , , , ,

Скасування податкових пільг у США ставить під загрозу розвиток водневої енергетики

Законопроєкт, нещодавно ухвалений Палатою представників США, передбачає скасування ключових податкових пільг для виробництва чистого водню, що може серйозно вплинути на енергетичну галузь країни.

Майбутнє водневої енергетики під питанням

Новий законопроєкт, відомий як «One Big Beautiful Bill», передбачає скасування податкових кредитів, зокрема 45V, які стимулювали розвиток проєктів з виробництва чистого водню та аміаку. Ці пільги були ключовими для економічної доцільності таких проєктів.

  • Скасування 45V може призвести до зупинки або перегляду понад 40 проєктів у Луїзіані, включаючи інвестиції компаній Air Products, Clean Hydrogen Works та Bia Energy.
  • Компанія Plug Power попереджає, що обмеження 45V може негативно вплинути на її поточні проєкти з виробництва водню.
  • Паралельно, податкові кредити 45Q для проєктів з уловлювання та зберігання вуглецю залишаються в силі, що підтримує інвестиції у цю сферу.

«Скасування податкових пільг для виробництва чистого водню може серйозно вплинути на енергетичну незалежність США та їхню роль у глобальному переході до чистої енергії,» — зазначив директор НТЦ «Псіхєя» Сергій Сапєгін.

Джерело: Terminal
За матеріалами: Financial Times, AP News, Reuters

Додаткові джерела інформації по темі:

* Politico: Tesla критикує плани скасування податкових пільг для чистої енергії
* Reuters: Законопроєкт Трампа ставить під загрозу плани з виробництва чистої енергії
* Sidley: Палата представників США прискорює скасування податкових пільг для відновлюваної енергії

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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