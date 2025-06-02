Індія готується стати ключовим експортером сталого авіаційного палива SAF

Обновлено: Июнь 02, 2025. Тэги: , , , , , , , , , , ,

Індія готується стати ключовим експортером сталого авіаційного палива SAF

Індія має потенціал перетворитися на глобального лідера з постачання сталого авіаційного палива (SAF), завдяки надлишку етанолу та амбітним планам декарбонізації авіаційної галузі. У цьому контексті енергетична безпека і розвиток сільських регіонів поєднуються у масштабному національному проєкті.

Сільське господарство як драйвер енергетичних інновацій

  • Індія вже виробляє понад 21 млрд літрів етанолу, з яких близько 5 млрд літрів становить надлишок після змішування з бензином (E20) та промислового використання.
  • Коефіцієнт перетворення етанолу в SAF (за технологією AtJ — Alcohol-to-Jet) становить приблизно 50%, тобто 2 літри етанолу = 1 літр SAF.
  • Виходячи з цього, Індія вже сьогодні здатна виробляти близько 2,5 млрд літрів SAF на рік, використовуючи лише 25% від наявних виробничих потужностей з етанолу.

Експортний потенціал та глобальний вплив

  • За оцінками Міністерства цивільної авіації Індії, для досягнення цілі в 5% обов’язкового SAF-змішування до 2030 року країна потребуватиме приблизно 700 млн літрів SAF щорічно.
  • Це залишає на експорт понад 1,8–2 млрд літрів SAF, що відкриває великі енергетичні і геоекономічні перспективи.
  • Надлишок SAF може стати стратегічним інструментом не лише для екологічної політики, але й для зміцнення енергетичного впливу Індії в регіоні Азії та поза її межами.

Індія здатна задовольнити понад 5% світового попиту на SAF, і це вже не мрія — це економічна реальність, яка починається з села, а виводить на глобальні ринки, — зазначив директор НТЦ «Псіхєя» Сергій Сапєгін.

Вузькі місця й виклики

  • Основною перешкодою наразі залишається вартість: SAF все ще в 2,5–3,5 рази дорожче, ніж традиційне авіаційне паливо (ATF).
  • Попри готовність авіаційного флоту до переходу на SAF, економіка пропозиції потребує регуляторної підтримки та інвестицій.
  • Понад 1000 літаків вже замовлено в індійських авіакомпаніях, а до 2045 року очікується до 2500 нових літаків — ринок внутрішнього авіасполучення стає каталізатором для розвитку SAF-індустрії.

Фермери як рушій декарбонізації

Індійські фермери, забезпечуючи біосировину (наприклад, сільськогосподарські відходи), перетворюються на невидимий, але критично важливий елемент нової енергетичної парадигми. Це приклад того, як аграрний сектор інтегрується в глобальні екологічні рішення.

Джерело: Terminal
За матеріалами: SAF India, Boeing, Уряд Індії

Додаткові джерела інформації по темі:

IEA: Biofuels 2024
Reuters: India’s ethanol expansion fuels global SAF push

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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