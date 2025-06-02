Індія готується стати ключовим експортером сталого авіаційного палива SAF

Індія має потенціал перетворитися на глобального лідера з постачання сталого авіаційного палива (SAF), завдяки надлишку етанолу та амбітним планам декарбонізації авіаційної галузі. У цьому контексті енергетична безпека і розвиток сільських регіонів поєднуються у масштабному національному проєкті.
Сільське господарство як драйвер енергетичних інновацій
- Індія вже виробляє понад 21 млрд літрів етанолу, з яких близько 5 млрд літрів становить надлишок після змішування з бензином (E20) та промислового використання.
- Коефіцієнт перетворення етанолу в SAF (за технологією AtJ — Alcohol-to-Jet) становить приблизно 50%, тобто 2 літри етанолу = 1 літр SAF.
- Виходячи з цього, Індія вже сьогодні здатна виробляти близько 2,5 млрд літрів SAF на рік, використовуючи лише 25% від наявних виробничих потужностей з етанолу.
Експортний потенціал та глобальний вплив
- За оцінками Міністерства цивільної авіації Індії, для досягнення цілі в 5% обов’язкового SAF-змішування до 2030 року країна потребуватиме приблизно 700 млн літрів SAF щорічно.
- Це залишає на експорт понад 1,8–2 млрд літрів SAF, що відкриває великі енергетичні і геоекономічні перспективи.
- Надлишок SAF може стати стратегічним інструментом не лише для екологічної політики, але й для зміцнення енергетичного впливу Індії в регіоні Азії та поза її межами.
Індія здатна задовольнити понад 5% світового попиту на SAF, і це вже не мрія — це економічна реальність, яка починається з села, а виводить на глобальні ринки, — зазначив директор НТЦ «Псіхєя» Сергій Сапєгін.
Вузькі місця й виклики
- Основною перешкодою наразі залишається вартість: SAF все ще в 2,5–3,5 рази дорожче, ніж традиційне авіаційне паливо (ATF).
- Попри готовність авіаційного флоту до переходу на SAF, економіка пропозиції потребує регуляторної підтримки та інвестицій.
- Понад 1000 літаків вже замовлено в індійських авіакомпаніях, а до 2045 року очікується до 2500 нових літаків — ринок внутрішнього авіасполучення стає каталізатором для розвитку SAF-індустрії.
Фермери як рушій декарбонізації
Індійські фермери, забезпечуючи біосировину (наприклад, сільськогосподарські відходи), перетворюються на невидимий, але критично важливий елемент нової енергетичної парадигми. Це приклад того, як аграрний сектор інтегрується в глобальні екологічні рішення.
Джерело: Terminal
За матеріалами: SAF India, Boeing, Уряд Індії
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IEA: Biofuels 2024
Reuters: India’s ethanol expansion fuels global SAF push