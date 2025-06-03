Wärtsilä запускає енергетичний пілот на етанолі в Бразилії: ставка на гнучкість
Фінська компанія Wärtsilä впроваджує першу у світі ініціативу з виробництва електроенергії на етанолі, сподіваючись, що новий гнучкий формат стане проривом для енергетики Бразилії, де подібні спроби провалювалися у минулому.
Гнучкість як стратегія: чи отримає етанол другий шанс в енергетиці?
- У квітні 2026 року Wärtsilä запускає двохрічний пілотний проєкт у Ресіфі (північний схід Бразилії), де четирьохмегаватний двигун працюватиме на етанолі протягом 4000 годин.
- Компанія позиціонує це як першу у світі комерційну спробу виробництва електроенергії за допомогою двигуна на етанолі.
- Попередні спроби таких гравців, як Petrobras та Vale, не досягли успіху через високу собівартість і низький попит.
Гнучке використання місцевих біоресурсів, таких як етанол, — це важлива альтернатива для енергетичних систем, що мають високий рівень ВДЕ та потребують резервної генерації, — зазначив директор НТЦ «Псіхєя» Сергій Сапєгін.
- Проєкт дозволяє протестувати реальну життєздатність етанольної генерації в умовах змінного попиту та зростання частки сонячної енергетики в Бразилії.
- Wärtsilä прагне зробити технологію масштабованою та економічно ефективною для подальшого впровадження у країнах, багатих на біомасу.
Джерело: Terminal
За матеріалами: Reuters
Додаткові джерела інформації по темі:
Wärtsilä: Офіційний реліз про запуск пілотного проєкту
IEA: Renewable Energy Market Update 2025
Ethanol Producer Magazine: Brazil’s Electricity Market & Biofuels